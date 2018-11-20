Утро не задалось: новосибирские водители встали в 8-балльные пробки
Горожане жалуются на буксующие фуры и неработающие светофоры
Утром во вторник, 20 ноября, заледеневшие дороги Новосибирска сковали 8-балльные пробки.
По данным Яндекс.Карт, на левом берегу наиболее загруженными выглядят улица Станиславского, проезд Энергетиков, Троллейная и Широкая. На самых проблемных участках скорость машин в потоке не превышает 3–5 километров в час.
На правом берегу наиболее сложная дорожная ситуация наблюдается на Большевистской, Богдана Хмельницкого и 25 лет Октября.
Также в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ) рассказали, что сейчас на улице Авиастроителей не работает светофор.
«Светофор на жёлтом мигании, специалисты уже выехали на место, чтобы устранить неполадки», прокомментировали корреспонденту НГС в учреждении.
По данным на 8:40, пробки в городе достигали 8 баллов. На карте было отмечено несколько ДТП и неработающие светофоры.
С началом морозов и гололёда пробки в Новосибирске всё чаще стали достигать максимального уровня 10 баллов: в прошлый раз это произошло в понедельник, 12 ноября, в вечерний час пик.
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Александр Сильченко
Фото из архива НГС (1), скриншот yandex.ru/maps (2, 3)