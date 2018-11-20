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Утро не задалось: новосибирские водители встали в 8-балльные пробки

Горожане жалуются на буксующие фуры и неработающие светофоры

Скорость автомобилей в пробках не превышает 3-5 км/ч
Скорость автомобилей в пробках не превышает 3-5 км/ч


Утром во вторник, 20 ноября, заледеневшие дороги Новосибирска сковали 8-балльные пробки.


По данным Яндекс.Карт, на левом берегу наиболее загруженными выглядят улица Станиславского, проезд Энергетиков, Троллейная и Широкая. На самых проблемных участках скорость машин в потоке не превышает 3–5 километров в час.


На скользких дорогах буксуют фуры
На скользких дорогах буксуют фуры


На правом берегу наиболее сложная дорожная ситуация наблюдается на Большевистской, Богдана Хмельницкого и 25 лет Октября.


Также в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ) рассказали, что сейчас на улице Авиастроителей не работает светофор.


«Светофор на жёлтом мигании, специалисты уже выехали на место, чтобы устранить неполадки», прокомментировали корреспонденту НГС в учреждении. 


Дорожную обстановку ухудшают многочисленные ДТП
Дорожную обстановку ухудшают многочисленные ДТП


По данным на 8:40, пробки в городе достигали 8 баллов. На карте было отмечено несколько ДТП и неработающие светофоры.

С началом морозов и гололёда пробки в Новосибирске всё чаще стали достигать максимального уровня 10 баллов: в прошлый раз это произошло в понедельник, 12 ноября, в вечерний час пик. 

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