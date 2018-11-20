Почти тысяча новосибирцев осталась без денег из-за начальства
За месяц сумма долгов по зарплате составила 42 миллиона рублей
К началу ноября предприятия Новосибирской области накопили долги по зарплате на 42 миллиона рублей.
Самыми неплатёжеспособными оказались работодатели из сферы строительства, а также сельского хозяйства и лесозаготовок.
«3,8 млн рублей — это невыплаченная заработная плата работникам, уволенным из организаций в 2017 году и ранее. Своевременно не получили заработную плату 954 человека. В среднем на одного работника приходилось по
Статистики отметили, что в большинстве случаев (94,3%) долги связаны с нехваткой у предприятий собственных денег.
«По состоянию на 1 ноября 2018 года наибольший объем задолженности зафиксирован в следующих организациях: ООО "СИБАВТОБАН" (строительство), ОАО "АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО" (сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки). На долю этих организаций приходится 67,6% общей суммы задолженности», — добавили в Новосибирскстате.
Ранее портал по поиску работы Зарплата.ру расспросил новосибирских работодателей о том, готовы ли они увольнять работников за чрезмерную активность в соцсетях. Многие признались, что готовы увольнять сотрудников за репосты.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова