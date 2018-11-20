Новосибирцам стало не хватать на бензин и оплату коммунальных услуг

Новосибирцам стало сложнее покупать сливочное масло и хлеб





Статисты проанализировали способность населения Новосибирской области покупать вещи, продукты и услуги.







Как сообщается на сайте Новосибирскстата, в категории непродовольственных товаров сложнее всего стало купить бензин. Покупательная способность к нему снизилась на 9,7% по сравнению с январём-сентябрем 2017 года. Также за год стали менее доступными сигареты (на 7%) и детская зимняя обувь (3,9%). Зато новосибирцы стали активно покупать цветные телевизоры: покупательная способность в этой категории выросла на 8,7%.





Среди продовольственных товаров стало сложнее всего купить мороженую рыбу (покупательная способность упала на 5%), хлеб (на 3,3%) и сливочное масло (2,3%). В то же время многие товары жители региона стали покупать чаще: доступнее стали белокочанная капуста (на 20%), сахар (на 16,7%), мука (11,1%), подсолнечное масло (4,8%) и молоко (1,1%).







В категории платных услуг покупательная способность населения незначительно увеличилась только по двум пунктам: абонентская плата за телефон (0,2%) и проезд в муниципальном транспорте (0,4%). В остальном жителям региона стала сложнее оплачивать коммунальные услуги, в том числе горячую (4,4%) и холодную воду (3,1%), отопление (3,6%) и электричество (2,4%).







Ранее статисты выяснили, что новосибирцу достаточно 3991 рубля на продукты в месяц.