В Новосибирске наградили лучших актёров и режиссёров театра

Лаврентий Сорокин стал лучшим драматическим актёров второго плана за роль Луки в спектакле «Подонки»





Вечером 19 ноября в Новосибирске прошла церемония награждения ежегодной премии «Парадиз», на которой назвали лучших театральных актёров и режиссёров.







Традиционно номинации были в трёх конкурсах: музыкальный театр, драматический театр и театр для детей. В этом году среди номинантов были 9 музыкальных, 13 драматических и 2 кукольных спектакля, поставленных в сезоне 2017/2018 в десяти театрах Новосибирска.







В конкурсе «Музыкальный театр» НОВАТ стал победителем в трёх номинациях: «Лучшая мужская роль» (Алексей Зеленков в опере «Замок герцога Синяя Борода»), «Лучшая роль в балете» (Никита Ксенофонтов в балете «Radio and Juliet» («Радио и Джульетта») на музыку Radiohead) и «Лучший дебют» (София Бачаева в опере «Франческа да Римини»). В двух оставшихся номинациях победил Новосибирский музыкальный театр: «Лучшая работа дирижера» (Александр Новиков за спектакль «Римские каникулы») и «Лучшая женская роль» (Елизавета Дорофеева за роль в мюзикле «Средство Макропулоса»).







В конкурсе «Театр для детей» лучшим спектаклем стал «Лёля и Минька», поставленный в «Первом театре». А в конкурсе «Драматический театр» было выделено шесть номинаций. Лучший дебют — Арина Литвиненко (спектакль «Пианисты», театр «Глобус»), лучшая женская роль — Ольга Сибиркина (спектакль «Свидание», театр «На левом берегу»), лучшая мужская роль — Анатолий Григорьев (за роли в двух спектаклях: «Подонки» в театре «Понедельник выходной» и «Sociopath» в театре «Старый дом»). Лучшей драматической актрисой второго плана стала Владислава Франк (спектакль «Дом Бернарды Альбы», театр «Красный факел»), лучшим драматическим актёром второго плана — Лаврентий Сорокин (спектакль «Подонки», театр «Понедельник выходной»). За лучшую работу художника награждена команда театра «Старый дом», спектакль «Sociopath».







В этом году главный приз премии фестиваля в драматическом театре завоевали два спектакля: «Подонки» режиссёра Сергея Дроздова (театр «Понедельник выходной») и «Sociopath» режиссера Андрея Прикотенко (театр «Старый дом»).







По результатам зрительского онлайн-голосования, в котором приняли участие более семи тысяч человек, победили спектакли: «Римские каникулы», «Подонки» и «Карлик Нос».







В октябре «Яндекс» составил список из 19-ти лучших театров за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, в который вошли «Красный факел», «Старый дом» и НОВАТ.