На площади инженера Будагова не работают светофоры — собралась пробка

Машина специализированного монтажно-эксплуатационного учреждения (СМЭУ) уже выехала на место поломки





Сегодня вечером в Центральном районе Новосибирска на всей площади инженера Будагова перестали работать светофоры, в результате автомобили, подъезжающие со стороны улицы Фабричной и Красного проспекта встали в пробку.







«Сообщение поступило минут 20 назад, на место выехала машина с бригадой. Причины неизвестны, скорость устранения неполадки будет зависеть от дефекта», — прокомментировали корреспонденту НГС в СМЭУ Новосибирска.





Согласно сервису Яндекс.Пробки, скорость движения по улице Фабрчной не превышает 3 км/ч. Движение ограничено и на самой площади инженера Будагова — здесь скорость автомобилей не поднимается выше 7 км/ч.









Движение ограничено на площади инженера Будагова — здесь скорость автомобилей не поднимается выше 7 км/ч





Сегодня утром в Новосибирске на перекрёстке улиц Лазурная и Волочаевская погас светофор, и микрорайон МЖК встал в пробку.