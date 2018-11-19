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На площади инженера Будагова не работают светофоры — собралась пробка

Поломка случилась примерно в 20:30

Машина специализированного монтажно-эксплуатационного учреждения (СМЭУ) уже выехала на место поломки
Машина специализированного монтажно-эксплуатационного учреждения (СМЭУ) уже выехала на место поломки


Сегодня вечером в Центральном районе Новосибирска на всей площади инженера Будагова перестали работать светофоры, в результате автомобили, подъезжающие со стороны улицы Фабричной и Красного проспекта встали в пробку.


«Сообщение поступило минут 20 назад, на место выехала машина с бригадой. Причины неизвестны, скорость устранения неполадки будет зависеть от дефекта», — прокомментировали корреспонденту НГС в СМЭУ Новосибирска.


Согласно сервису Яндекс.Пробки, скорость движения по улице Фабрчной не превышает 3 км/ч. Движение ограничено и на самой площади инженера Будагова — здесь скорость автомобилей не поднимается выше 7 км/ч.



Движение ограничено на площади инженера Будагова — здесь скорость автомобилей не поднимается выше 7 км/ч
Движение ограничено на площади инженера Будагова — здесь скорость автомобилей не поднимается выше 7 км/ч


Сегодня утром в Новосибирске на перекрёстке улиц Лазурная и Волочаевская погас светофор, и микрорайон МЖК встал в пробку.

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