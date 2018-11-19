На площади инженера Будагова не работают светофоры — собралась пробка
Поломка случилась примерно в 20:30
Сегодня вечером в Центральном районе Новосибирска на всей площади инженера Будагова перестали работать светофоры, в результате автомобили, подъезжающие со стороны улицы Фабричной и Красного проспекта встали в пробку.
«Сообщение поступило минут 20 назад, на место выехала машина с бригадой. Причины неизвестны, скорость устранения неполадки будет зависеть от дефекта», — прокомментировали корреспонденту НГС в СМЭУ Новосибирска.
Согласно сервису Яндекс.Пробки, скорость движения по улице Фабрчной не превышает 3 км/ч. Движение ограничено и на самой площади инженера Будагова — здесь скорость автомобилей не поднимается выше 7 км/ч.
Сегодня утром в Новосибирске на перекрёстке улиц Лазурная и Волочаевская погас светофор, и микрорайон МЖК встал в пробку.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова