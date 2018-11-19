Соврал о сумке с миллионами: бизнесмен изобразил жертву налёта и попал под суд

Предприниматель хотел обмануть своего партнёра на деньги, считают в прокуратуре

Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд





В Новосибирске под суд пойдёт 30-летний предприниматель, которого обвиняют в попытке обмануть полицейских.







По версии обвинения, новосибирец не хотел отдавать заём своему партнёру по неофициальному бизнесу и решил притвориться жертвой разбойного нападения, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.







По информации ведомства, чтобы инсценировать нападение, обвиняемый привлёк своего знакомого. Сцену с налётом они разыграли вечером 30 июля 2018 года.







Как рассказал корреспонденту НГС заместитель прокурора Центрального района Новосибирска Виталий Зулин, это произошло «в районе улицы Некрасова». Место для инсценировки обвиняемый выбрал заранее: ему нужно было, чтобы на соседнем доме были камеры наблюдения и разыгранная сцена попала на видео. При этом знакомому он не сознался, что после нападения собирается обратиться в полицию.







«Просто сказал, что так нужно — временно отсрочить выплату платежа», — пояснил заместитель прокурора.







По его словам, в итоге камеры видеонаблюдения запечатлели, как прохожий нападает на предпринимателя и хватает его за сумку — после этого оба скрываются за углом. После инсценировки налёта обвиняемый обратился в отдел полиции № 1 «Центральный» и сообщил о том, что у него отобрали сумку, в которой было больше 2 миллионов рублей.







Заместитель прокурора уточнил, что оперативники работали всю ночь, чтобы найти налётчика, но выяснили, что нападение было инсценировкой. Признался в этом и её организатор: он написал явку с повинной.







В прокуратуре Новосибирской области сообщили, что теперь бизнесмен пойдёт под суд — его обвиняют в заведомо ложном доносе (ч. 3 ст. 306 УК РФ). Сегодня, 19 ноября, Виталий Зулин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Рассмотрит его Центральный районный суд Новосибирска.







Также недавно новосибирские полицейские разоблачили ревнивую сибирячку, которая инсценировала квартирную кражу, чтобы отомстить своему возлюбленному.