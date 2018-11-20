Экипаж троллейбуса лишили премии за конфликт с запертыми пассажирами
Другим сотрудникам ГЭТ проведут инструктаж по культуре обслуживания
Водителя и кондуктора новосибирского троллейбуса
«Водителю троллейбуса объявлен выговор и снижен размер премии на 100%, кондуктору объявлен выговор и снижен размер премии на 100%, — сообщили в пресс-центре мэрии. — Информация об инциденте направлена в филиалы предприятия для проведения инструктажей о недопущении подобных ситуаций и повышения культуры обслуживания пассажиров».
Конфликт между пассажирами и кондуктором произошёл 13 ноября. Кондуктор обвинила одного из пассажиров в том, что тот её ударил. При этом водитель 40 минут не открывал двери пассажирам, которые хотели выйти из салона троллейбуса.
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Анна Богданова
Фото Густаво Зырянова
Видео предоставлено Михаилом Пекарским