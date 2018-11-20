Экипаж троллейбуса лишили премии за конфликт с запертыми пассажирами

Другим сотрудникам ГЭТ проведут инструктаж по культуре обслуживания

Водитель и кондуктор не выпускали пассажиров из салона троллейбуса до приезда полиции
Водитель и кондуктор не выпускали пассажиров из салона троллейбуса до приезда полиции


Водителя и кондуктора новосибирского троллейбуса № 13, в котором недавно произошёл конфликт с пассажирами, лишили премии за нарушение должностной инструкции.


«Водителю троллейбуса объявлен выговор и снижен размер премии на 100%, кондуктору объявлен выговор и снижен размер премии на 100%, — сообщили в пресс-центре мэрии. — Информация об инциденте направлена в филиалы предприятия для проведения инструктажей о недопущении подобных ситуаций и повышения культуры обслуживания пассажиров».



Конфликт между пассажирами и кондуктором произошёл 13 ноября. Кондуктор обвинила одного из пассажиров в том, что тот её ударил. При этом водитель 40 минут не открывал двери пассажирам, которые хотели выйти из салона троллейбуса

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