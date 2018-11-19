Позарился на деньги и повёз в лес: новосибирца начали судить за убийство пропавшей сибирячки

Пропавшую Светлану Буянову полицейские искали два месяца





В Новосибирске начинается суд по делу об убийстве 50-летней Светланы Буяновой, которая два месяца числилась пропавшей без вести.





Обвинение в разбое и убийстве предъявлено 42-летнему новосибирцу, с которым сибирячка познакомилась в интернете. Вместе с ним под суд пошёл и его 49-летний знакомый, которого обвиняют в укрывательстве преступления, рассказала корреспонденту НГС прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Новосибирской области Лариса Орлова.







Как следует из материалов уголовного дела, обвиняемый в убийстве и его жертва периодически переписывались.







«У него сложились доверительные с ней отношения, в связи с чем [ему] стало известно то, что она намерена приобрести квартиру, <…> имеет денежные средства — 200 тысяч — на внесение первоначального взноса. С целью завладения ими он решил совершить в отношении неё разбойное нападение, придумал план, согласно которому предполагалось вывезти её в лесной массив, где выдвинуть эти требования», — пояснила Лариса Орлова.







По версии обвинения, воплотить свой план новосибирец решил вечером 12 августа 2017 года — он приехал за жертвой на машине, за рулём которой был его знакомый таксист. Пассажирке обвиняемый сообщил, что они едут в кафе на Северном объезде. По пути в машину подсел ещё один пассажир — знакомый обвиняемого в убийстве, которого теперь судят за укрывательство.







Как сообщается в материалах дела, на Колыванском шоссе предполагаемый убийца под надуманным предлогом позвал обоих пассажиров в лес. Они согласились. Уже в лесу обвиняемый потребовал, чтобы женщина отдала ему деньги, ключи от квартиры и другие вещи, которые у неё есть.







«Она ответила отказом, после чего он напал на неё и стал сдавливать шею руками до наступления смерти», — описала ситуацию гособвинитель.







По словам прокурора, когда женщина умерла, обвиняемый в убийстве забрал у неё сумочку, телефон, 2000 рублей, ключи от квартиры и банковскую карту. После этого, по версии следствия, он поехал домой к своей жертве и забрал ноутбук, а также снял с её карты 7 тысяч рублей. Позже он и его знакомый, знавший об убийстве, вернулись в лес и спрятали труп.





Как ранее рассказывали в поисковом отряде «Маяк», об исчезновении Светланы Буяновой в полицию сообщила её дочь, которая живёт за границей. Убитая женщина жила одна в Кировском районе Новосибирска, поэтому ни полиция, ни волонтёры не знали точно, когда сибирячка ушла из дома. Только спустя два месяца полицейские и сотрудники МЧС обнаружили её тело в лесу недалеко от посёлка Кудряши.







Как пояснила Лариса Орлова, сначала следователи вышли на таксиста, который привёз пропавшую женщину в лес, а потом на основе его показаний нашли труп и задержали подозреваемых.







Уголовное дело рассмотрит Новосибирский областной суд. По словам гособинителя, первое заседание отложено на 27 ноября.







Прокурор уточнила, что во время расследования уголовного дела ни один из обвиняемых свою вину не признал. В частности, предполагаемый убийца утверждает, что женщину не душил и в последний раз видел её живой, когда та уходила с другим обвиняемым.

