Пассажирский автобус сбил женщину на Немировича-Данченко

С места аварии пострадавшую увезли в больницу

Пострадавшей диагностировали перелом плечевой кости





Днём 19 ноября пассажирский автобус сбил пожилую женщину в Кировском районе — пострадавшую с места аварии увезли в больницу.





По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось в 13:35 недалеко от здания на улице Немировича-Данченко, 120/1.





«Водитель пассажирского автобуса <...> двигался на автомобиле Daewoo BH120, следовал по Немировича-Данченко со стороны Таймырской в сторону Сибиряков-Гвардейцев. В пути следования он совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода», — рассказала старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская.







По её словам, в результате аварии травмы получила 76-летняя женщина: её с закрытым переломом правой плечевой кости увезли в больницу, но после оказания медицинской помощи отпустили домой.





После оказания медицинской помощи пенсионерку отпустили домой





Ранее стало известно, что за выходные автоинспекторы поймали 56 пьяных водителей и оштрафовали 436 пешеходов-нарушителей.