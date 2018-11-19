Пассажирский автобус сбил женщину на Немировича-Данченко
С места аварии пострадавшую увезли в больницу
Днём 19 ноября пассажирский автобус сбил пожилую женщину в Кировском районе — пострадавшую с места аварии увезли в больницу.
По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось в 13:35 недалеко от здания на улице Немировича-Данченко, 120/1.
«Водитель пассажирского автобуса <...> двигался на автомобиле Daewoo BH120, следовал по Немировича-Данченко со стороны Таймырской в сторону Сибиряков-Гвардейцев. В пути следования он совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода», — рассказала старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская.
По её словам, в результате аварии травмы получила 76-летняя женщина: её с закрытым переломом правой плечевой кости увезли в больницу, но после оказания медицинской помощи отпустили домой.
Ранее стало известно, что за выходные автоинспекторы поймали 56 пьяных водителей и оштрафовали 436 пешеходов-нарушителей.
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Александр Сильченко
Фото предоставлены Анной Варновской