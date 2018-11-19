Пассажирский автобус сбил женщину на Немировича-Данченко

С места аварии пострадавшую увезли в больницу

Пострадавшей диагностировали перелом плечевой кости
Пострадавшей диагностировали перелом плечевой кости


Днём 19 ноября пассажирский автобус сбил пожилую женщину в Кировском районе — пострадавшую с места аварии увезли в больницу.


По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось в 13:35 недалеко от здания на улице Немировича-Данченко, 120/1.


«Водитель пассажирского автобуса <...> двигался на автомобиле Daewoo BH120, следовал по Немировича-Данченко со стороны Таймырской в сторону Сибиряков-Гвардейцев. В пути следования он совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода», — рассказала старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская.


По её словам, в результате аварии травмы получила 76-летняя женщина: её с закрытым переломом правой плечевой кости увезли в больницу, но после оказания медицинской помощи отпустили домой.


После оказания медицинской помощи пенсионерку отпустили домой
После оказания медицинской помощи пенсионерку отпустили домой


Ранее стало известно, что за выходные автоинспекторы поймали 56 пьяных водителей и оштрафовали 436 пешеходов-нарушителей

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