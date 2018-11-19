Крыша задержалась: в дом с разобранной кровлей вернулись рабочие

В доме на Урицкого, 12 возобновился ремонт крыши





В доме по улице Урицкого, 12 в центре Новосибирска, в котором рабочие разобрали крышу и исчезли, возобновились работы. Об этом корреспонденту НГС рассказала директор УК «Содружество» Ольга Ракитянская.





Тем не менее, по данным руководителя УК, в срок, который называли раньше, к 24 ноября, уложиться они не успеют. Ракитянская рассказала, что получила из Фонда содействия модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований письмо, в котором назван новый срок завершения работ.





«Они пересогласовали график. <…> Теперь срок завершения работ — 15 декабря. Заказчик — фонд, и подрядчик — та же компания “С-2”. Менять подрядчика не имеет смысла: это опять, пока они расторгнут, отторгуются, снова будет сентябрь», — сказала Ольга Ракитянская.





Прокомментировали ситуацию с ремонтом дома на Урицкого и в городском департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства: там подчеркнули, что заказчик работ — Фонд содействия модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований, а срыв сроков, указанных в договоре, грозит подрядчику неустойкой.







«В фонде проведено совещание с участием представителей подрядной организации, на котором подрядной организации даны поручения ускорить проведение работ и предоставить скорректированный график работ. <...> По условиям договора при срыве сроков выполнения работ предусмотрена оплата неустойки за каждый день просрочки», — сообщили в мэрии в ответ на запрос НГС.







В то же время ремонт фасада, который делает другой подрядчик, по словам директора УК «Содружество», придётся отложить до плюсовых температур.





Сегодня утром НГС рассказал, что в доме по улице Урицкого, 12 в рамках капремонта рабочие разобрали крышу и пропали почти на месяц.