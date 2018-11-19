Крыша задержалась: в дом с разобранной кровлей вернулись рабочие

А ремонт фасада вообще придётся отложить до потепления

В доме на Урицкого, 12 возобновился ремонт крыши
В доме на Урицкого, 12 возобновился ремонт крыши


В доме по улице Урицкого, 12 в центре Новосибирска, в котором рабочие разобрали крышу и исчезли, возобновились работы. Об этом корреспонденту НГС рассказала директор УК «Содружество» Ольга Ракитянская. 


Тем не менее, по данным руководителя УК, в срок, который называли раньше, к 24 ноября, уложиться они не успеют. Ракитянская рассказала, что получила из Фонда содействия модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований письмо, в котором назван новый срок завершения работ. 


«Они пересогласовали график. <…> Теперь срок завершения работ — 15 декабря. Заказчик — фонд, и подрядчик — та же компания “С-2”. Менять подрядчика не имеет смысла: это опять, пока они расторгнут, отторгуются, снова будет сентябрь», — сказала Ольга Ракитянская. 


Прокомментировали ситуацию с ремонтом дома на Урицкого и в городском департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства: там подчеркнули, что заказчик работ — Фонд содействия модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований, а срыв сроков, указанных в договоре, грозит подрядчику неустойкой.


«В фонде проведено совещание с участием представителей подрядной организации, на котором подрядной организации даны поручения ускорить проведение работ и предоставить скорректированный график работ. <...> По условиям договора при срыве сроков выполнения работ предусмотрена оплата неустойки за каждый день просрочки», — сообщили в мэрии в ответ на запрос НГС. 


В то же время ремонт фасада, который делает другой подрядчик, по словам директора УК «Содружество», придётся отложить до плюсовых температур. 


Сегодня утром НГС рассказал, что в доме по улице Урицкого, 12 в рамках капремонта рабочие разобрали крышу и пропали почти на месяц.

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