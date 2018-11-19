Молодого форварда «Сибири» признали лучшим новичком КХЛ

Никита Михайлов добился высоких оценок уже четвёртый раз за сезон

Никита Михайлов в среднем проводил на льду 13 минут 34 секунды





Молодой нападающий ХК «Сибирь» Никита Михайлов четвёртый раз за сезон стал лучшим новичком недели.







По сообщению пресс-службы хоккейного клуба, комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги — чемпионата России определяет лучшего игрока на основе статистических данных, которые предоставляет отдел статистики Центрального информационного бюро КХЛ и аналитической оценки матчей.







«Лучшим новичком признан нападающий Никита Михайлов ("Сибирь"), в трёх матчах одержавший вместе с командой две победы и отметившийся голом в ворота московского "Динамо", ставшим для игрока седьмым в чемпионате. На данный момент Михайлов с 12 (7+5) очками — лучший бомбардир новосибирского клуба. 20-летний нападающий в среднем проводил на льду 13 минут 34 секунды, заблокировал 2 броска соперника», — говорится в сообщении.





В этом сезоне 20-летний нападающий становится новичком недели уже в четвёртый раз, в первый раз это случилось в середине сентября, второй раз — в начале октября, а третий — в конце октября. Также Никита Михайлов признан лучшим новичком сентября.