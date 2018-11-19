Молодого форварда «Сибири» признали лучшим новичком КХЛ
Никита Михайлов добился высоких оценок уже четвёртый раз за сезон
Молодой нападающий ХК «Сибирь» Никита Михайлов четвёртый раз за сезон стал лучшим новичком недели.
По сообщению пресс-службы хоккейного клуба, комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги — чемпионата России определяет лучшего игрока на основе статистических данных, которые предоставляет отдел статистики Центрального информационного бюро КХЛ и аналитической оценки матчей.
«Лучшим новичком признан нападающий Никита Михайлов ("Сибирь"), в трёх матчах одержавший вместе с командой две победы и отметившийся голом в ворота московского "Динамо", ставшим для игрока седьмым в чемпионате. На данный момент Михайлов с 12 (7+5) очками — лучший бомбардир новосибирского клуба. 20-летний нападающий в среднем проводил на льду 13 минут 34 секунды, заблокировал 2 броска соперника», — говорится в сообщении.
В этом сезоне 20-летний нападающий становится новичком недели уже в четвёртый раз, в первый раз это случилось в середине сентября, второй раз — в начале октября, а третий — в конце октября. Также Никита Михайлов признан лучшим новичком сентября.
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Виктория Брылёва
Фото vk.com/hcsibir1962