Годовалую девочку заблокировало в салоне «Мицубиси»: машину вскрыли с помощью крючка

Спасатели вытащили ребёнка из запертой машины на Широкой

Спасатели МАСС вскрыли машину, не повредив её
Спасатели МАСС вскрыли машину, не повредив её


Днём 19 ноября спасателей МАСС вызвали на улицу Широкую в Ленинском районе Новосибирска — там захлопнулась машина с ребёнком внутри.


«Сегодня днём, в 12:13, на телефон оперативного дежурного МАСС поступил звонок от женщины с просьбой открыть легковой автомобиль, в котором у неё находится годовалый ребёнок. Ключи находятся в замке зажигания в машине», — сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе.


Начальник МАСС Дмитрий Фокин рассказал, что в автомобиле сработала сигнализация, когда женщина из неё вышла — после этого двери захлопнулись и заблокировались.


«В течение нескольких минут дверь автомобиля была разблокирована и девочка 2017 года рождения была передана маме. С ребёнком всё в порядке, в медицинской помощи он не нуждается. Время окончания работы 12:48», — говорится в сообщении МАСС.


Спасатели смогли открыть дверь с помощью специальных приспособлений, которые они делают самостоятельно. Сначала они приоткрыли окно, а затем с помощью крючка нажали на кнопку и разблокировали автомобиль.



В августе НГС рассказывал, как пожарным пришлось разбить стекло автомобиля, чтобы достать запертого внутри ребёнка.

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