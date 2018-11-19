Годовалую девочку заблокировало в салоне «Мицубиси»: машину вскрыли с помощью крючка
Спасатели вытащили ребёнка из запертой машины на Широкой
Днём 19 ноября спасателей МАСС вызвали на улицу Широкую в Ленинском районе Новосибирска — там захлопнулась машина с ребёнком внутри.
«Сегодня днём, в 12:13, на телефон оперативного дежурного МАСС поступил звонок от женщины с просьбой открыть легковой автомобиль, в котором у неё находится годовалый ребёнок. Ключи находятся в замке зажигания в машине», — сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе.
Начальник МАСС Дмитрий Фокин рассказал, что в автомобиле сработала сигнализация, когда женщина из неё вышла — после этого двери захлопнулись и заблокировались.
«В течение нескольких минут дверь автомобиля была разблокирована и девочка 2017 года рождения была передана маме. С ребёнком всё в порядке, в медицинской помощи он не нуждается. Время окончания работы 12:48», — говорится в сообщении МАСС.
Спасатели смогли открыть дверь с помощью специальных приспособлений, которые они делают самостоятельно. Сначала они приоткрыли окно, а затем с помощью крючка нажали на кнопку и разблокировали автомобиль.
В августе НГС рассказывал, как пожарным пришлось разбить стекло автомобиля, чтобы достать запертого внутри ребёнка.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Елена Громкова
Скриншот видео
Видео vk.com/mass54