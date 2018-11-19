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Фото: это лестница, которую напополам чистят мэрия и горожане. Угадайте, кому лень

Похожим образом убрали парковку и в самом центре города

По словам депутата Дмитрия Прибаловца, если жильцы не чистят свою половину, их штрафует районная административно-техническая инспекция
По словам депутата Дмитрия Прибаловца, если жильцы не чистят свою половину, их штрафует районная административно-техническая инспекция

Лестницу в Калининском районе Новосибирска очистили только наполовину — за убранную часть отвечает местное ТСЖ, а за заваленную снегом — муниципальный ДК имени Горького.


О необычной уборке лестницы у здания на улице Богдана Хмельницкого, 40 рассказал депутат горсовета Дмитрий Прибаловец. По его словам, одну часть лестницы чистят регулярно, в то время как вторая лежит под снегом.


«Каким-то образом ровно половину этой лесенки повесили, прикрепили к дому. Если ТСЖ её не чистит, их штрафуют, поэтому они вынуждены платить за чистку, причём не столько для себя, сколько для всех. А вторая принадлежит муниципалитету. За то, что она завалена снегом, никто не штрафует никого», — уверен Дмитрий Прибаловец.


Схожая ситуация — в самом центре Новосибирска у «Универсама» на улице Ленина, 10. Здесь парковка оказалась разделена надвое: за часть, которая ближе к супермаркету, отвечает «Универсам», а за часть, примыкающую к улице Ленина, — муниципалитет. Днём 19 ноября было заметно, что парковку, принадлежащую магазину, от снега почистили, в то время как муниципальная очищена хуже.


Левая часть парковки принадлежит «Универсаму», а правая — муниципалитету
Левая часть парковки принадлежит «Универсаму», а правая — муниципалитету


По мнению Дмитрия Прибаловца, в городе есть серьёзные проблемы с уборкой тротуаров. «На мой взгляд, там самые большие огрехи и проблемы. Чаще всего она (уборка. — Прим. ред.) происходит просто безобразно. С дорогами дело как-то идёт, хотя тоже есть много нареканий у жителей и общественников, но уборка тротуаров на подходах к переходам через улицу, остановкам — уже по этим двум неделям зимы могу сказать, что проблемы очевидны. Вы помните ту новость про 8 уборочных машин для тротуаров», — сказал депутат.


Кроме уборки тротуаров депутат отметил нехватку муниципальных дворников. «Например, 


в Калининском районе с населением 205 тысяч оказалось всего 12 дворников. 


Проблема в том, что денег нет, чтобы нанять и положить нормальные зарплаты. Вот эти предложения нужно принимать. Совершенно неприемлемо, когда в третьем городе страны, в котором мы говорим о комфортной и доступной среде, проблемы с тем, чтобы дойти до остановки или спуститься по лестнице к тротуару», — резюмировал свою позицию Дмитрий Прибаловец.


Корреспондент НГС направил в пресс-центр мэрии запрос с просьбой прокомментировать качество уборки участков, находящихся в обслуживании муниципалитета.


Сегодня пресс-центр мэрии сообщил о том, что в минувшие выходные дорожные службы работали на многих крупных улицах города: Красном проспекте, площади Ленина, улице Ипподромской, Немировича-Данченко, Бориса Богаткова, Нарымской, Станиславского, Станционной, Петухова и других. А вот почистить тротуары от снега дорожникам удалось только на площади Кондратюка, проспекте Димитрова, Вокзальной магистрали, улице Нарымской, Ленина, 1905 года, Владимировской и Фабричной.


Чаще всего новосибирцы жалуются в Госжилинспекцию именно на уборку снега — так, например, в январе 2018 года каждую неделю на телефон дежурного ГЖИ поступало до 100 звонков с жалобами.


Если вы нашли пример плохой работы дорожников по уборке улиц от снега — присылайте фото нам через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. 

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