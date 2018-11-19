Вагон с едой и розетками: РЖД показала плацкарт будущего

Сложно представить, но в плацкартных вагонах РЖД скоро станет приятнее и интереснее, чем в купе

Новые плацкартные вагоны будут светлыми и инновационными — всё, как пожелали пассажиры
Новые плацкартные вагоны будут светлыми и инновационными — всё, как пожелали пассажиры


РЖД показала, как будут выглядеть плацкартные вагоны, которые компания начнёт внедрять уже в следующем году: у каждого пассажира будет своя розетка и USB-разъем, а также возможность в любую минуту отгородиться от соседей шторками.


Несколько фотографий вагонов будущего опубликовало агентство РИА Новости. Видно, что интерьер вагонов выполнен в светлых тонах, сами полки больше похожи на диванчики с красными подголовниками. Столики и перегородки выполнены под светлое дерево. В конце каждого вагона будет стоять автомат с едой.


В туалетах — пеленальные столики, сушилки для рук и бумажные полотенца, а также краны с автоматической подачей воды.



Представители РЖД подтвердили агентству подлинность фотографий, добавив, что реновация вагонов начнётся в следующем году. «Направления реновации выбираются в соответствии с пожеланиями пассажиров и такими трендами, как персональное пространство и приватность для отдыха, безбарьерность, высокая техническая оснащенность», — отметили в пресс-службе Российской железной дороги.

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