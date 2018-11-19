Автоинспекторы поймали 56 пьяных водителей и почти пять сотен пешеходов-нарушителей

В выходные прошли акции «Нетрезвый водитель» и «Пешеходный переход»

После рейда ГИБДД на спецстоянки увезли 25 машин
После рейда ГИБДД на спецстоянки увезли 25 машин


Госавтоинспекция рассказала, сколько новосибирцев попались автоинспекторам в состоянии алкогольного опьянения на выходных во время акции «Нетрезвый водитель».


«С 16 по 19 ноября у нас задержано 56 водителей. Из них в нетрезвом виде — 28. От освидетельствования отказались 20 человек. Ещё 8 человек задержаны повторно за вождение в нетрезвом виде. 25 транспортных средств помещено на спецстоянку», — рассказала старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская.


В ГИБДД напомнили, что пьяным водителям грозит лишение прав на 1,5–2 года и штраф в размере 30 тысяч рублей.


Если водитель попался на таком нарушении не в первый раз, то это обернётся для него уголовным наказанием, — суд может дать нарушителю до 2 лет лишения свободы.


Также в выходные инспекторы проводили рейд «Пешеходный переход». «За непредоставление преимущества пешеходу выявили 118 человек, а за нарушение пешеходом ПДД — 436 человек», — добавила Анна Варновская.


Наказанием за переход дороги в неположенном месте может стать устное предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Штраф за непропуск пешехода на зебре составляет 1500 рублей.


На прошлой неделе в ГИБДД назвали пять самых опасных пешеходных переходов и рассказали, как и почему на них гибнут новосибирцы. 

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