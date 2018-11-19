Ревнивая сибирячка перепрятала золото и 6 миллионов, чтобы наказать обидевшего её любовника

Полицейские полмесяца искали организатора кражи, которой не было

Из квартиры пропали украшения, ноутбук и 6 миллионов рублей, но кража оказалась инсценировкой

Новосибирские полицейские разоблачили ревнивую женщину, которая инсценировала квартирную кражу, чтобы отомстить своему возлюбленному.







Инцидент случился в Октябрьском районе, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







По её данным, 1 ноября в отдел полиции № 6 «Октябрьский» обратился житель улицы Выборной, который сообщил, что из его квартиры пропали золотые украшения, MacBook и 6 миллионов рублей.







«Заявитель рассказал, что когда они вместе с сожительницей пришли домой, дверь в квартире была открыта, вещи разбросаны, а деньги и ценное имущество пропали. По факту кражи было возбуждено уголовное дело», — сообщили в полиции.







Полицейские стали разбираться в обстоятельствах преступления, искать вора, пропавшие деньги и вещи. Но спустя две недели поняли, что возлюбленная потерпевшего их обманывает.







«33-летняя сожительница потерпевшего стала путаться в показаниях, и сотрудники полиции усомнились в их правдивости. В результате выяснилось, что женщина сама инсценировала кражу.





Она призналась, что после ссоры с мужчиной, решив отомстить ему, перепрятала золото, компьютер и деньги, разбросала по комнатам вещи, и, оставив дверь открытой, покинула квартиру», — пояснили в МВД.







В пресс-службе корреспонденту НГС уточнили, что женщина обиделась на своего возлюбленного, поскольку заподозрила его в измене. Когда она поняла, что попала под подозрение, то рассказала полицейским об инсценировке кражи и сообщила, куда спрятала деньги, золото и MacBook.







Теперь она может попасть под уголовное дело по статье 307 УК РФ (заведомо ложное показание), добавили в пресс-службе ГУ МВД по региону.







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