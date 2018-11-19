В подвале на улице Ленина появилась пиццерия с лежачими местами и краденым советским кафелем

Самая дешевая пицца в баре стоит 280 рублей





На прошлых выходных в подвале здания на улице Ленина, 20 открылся бар mmrs с пиццей и крафтовым пивом. До конца месяца здесь же должны начать работать творческий секонд-хенд, студия тату и скейт-шоп из Барабинска.







Бар занял подвал под мужской парикмахерской True. До этого здесь работали несколько арендаторов, последним был магазин разливного пива. Заведение открыли два бывших работника агентства, занимавшегося брендингом, то есть разработкой торговых знаков, логотипов, фирменного стиля и др. Название бара — английское слово memories («воспоминания») без гласных букв.







В зале чуть больше 20 посадочных мест





«Сидели с другом, жаловались на работу — все надоело — и решили открыть бар с пиццей и крафтовым пивом, потому что сами фанаты: любим и разбираемся в нём», — рассказал корреспонденту НГС один из создателей заведения Александр Крепкий.







Стиль оформления бара сам Крепкий называет «индустриальный гранж»: часть стен остались в первозданном виде, но были покрыты прозрачным лаком из соображений санитарии. Посетителей уже на входе встречает фреска на колонне, которая осталась от художника, который какое-то время занимал этот подвал.







Один из создателей бара Александр Крепкий открыл бар вместе с другом





Ещё одной неожиданной приметой прошлого стала стена на открытой кухне, отделанная белым кафелем. Плитку 1988 года выпуска купили у некоего новосибирца, который, по его словам, выкрал её в своё время на советском заводе и хранил в гараже вместе с прочим хламом.







Кроме привычных «посадочных мест» в баре есть небольшое пространство для лежания





Из других особенностей интерьера можно отметить небольшие антресоли — они сооружены вровень с окнами, выходящими на входную лестницу. Здесь можно не только сесть, но даже лечь.







Основное блюдо в баре — пицца, которую пекут в электрической печи, установленной прямо за барной стойкой в зале. Пока в меню только маленькая пицца диаметром 22 см (от 280 до 370 рублей за круг), но в баре обещают со временем начать делать и более крупные варианты. Остальные позиции также можно отнести к закускам (жареные крылья, макароны с сырным соусом, жареный лук, сырные палочки и др.).





За спинкой дивана предусмотрена ёмкость для крышек от пива. Чтобы она не выглядела пустой, создатели бара купили для неё небольшую готовую коллекцию





На розлив в баре постоянно предлагается сидр и восемь видов пива, среди которых нет ни одного лагера или пилснера, которые считаются самыми востребованными видами напитков. Ещё один сорт — регулярно сменяемый. Цены на постоянные позиции начинаются с 200 рублей.







Кроме бара в подвале вскоре должно начать работать ещё и творческое пространство. Это дополнительное помещение, которое займут одежный секонд-хэнд с уклоном в советский стиль, тату-салон и магазин скейт-мастерской из Барабинска.







Это не первый случай, когда заведения открываются вместе или по соседству с арт-пространствами. Так, например, вегетарианская кондитерская «Соловей» появилась в составе арт-кластера «Лофт НСК» и изначально ориентировалась на его посетителей, но потом открылась и для покупателей извне.