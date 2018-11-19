Вооруженные люди ворвались в детсад на улице Соревнования

Они заперли двери и запретили заходить в здание, потому что оно продано местному бизнесмену

В субботу рано утром в частный детсад «Акварель» пришли вооружённые люди в камуфляжной форме





В понедельник рано утром родители детей, которые ходят в частный детсад «Акварель» по улице Соревнования, 22, обнаружили на калитке к зданию цепь и замок. Как рассказали НГС работники детсада, в субботу к ним пришли вооружённые люди в камуфляже, которые заперли двери и помешали родителям забрать детские вещи.







Заведующая частного детсада «Акварель» Елена Чубыкина (слева)





«В субботу произошёл захват здания детского сада. В 7:30 утра. Была смена охраны, а здесь уже сидели люди в машинах и ждали, когда будет меняться [охрана], чтобы в здание [попасть]. Человек 15–20 в камуфляжной форме, у них оружие было, зашли в здание и попросили охранника покинуть [детсад], потому что это их теперь здание. Охранник позвонил сразу мне, директору и в полицию. <…> Полиция зашла в здание, потом вышла и сказала, что ничего сделать не могут, не могут применять силу, а нужно ехать в полицию и писать заявление», — рассказала НГС заведующая ЧДОУ «Акварель» Елена Чубыкина и добавила, что руководство детсада не пускали в здание до самого вечера, а личные вещи посоветовали им забирать через суд.







«Меня окружили и говорят: выходи отсюда. <…> В результате мне начали угрожать: что, если не уйдёшь, то тебя по-любому вынесем. <…> И я понял, что сейчас будут бить. И мне пришлось покинуть помещение под угрозой физической расправы», — рассказал охранник детсада Владимир Костылев.







Представитель собственника здания, который отказался назвать свое имя. Общаться со СМИ представители собственника отказались





Здание детского сада «Акварель» приватизировал в 2002 году завод имени Коминтерна. В конце 2015 года завод продал здание индивидуальному предпринимателю Станиславу Беляеву. Три года шли суды: решение о приватизации оспаривали у Беляева бизнесмены, которые тоже хотели приобрести детсад и землю под ним. Как утверждают юристы из общественной организации «Защитим детский сад вместе», городская прокуратура проводила свою проверку о законности приватизации и дальнейшей продажи, после которой подала иск в суд Центрального района с требованием аннулировать приватизацию. Первое заседание суда состоялось 31 октября, второе назначено на 5 декабря.





Родители и сотрудники ЧДОУ «Акварель» начали собираться у здания с восьми утра





«С 2015 года идут планомерные действия по захвату детсада. 3 мая 2016 года также врывалась группа лиц, срезали трубы, уничтожали коммуникации, но тогда удалось с полицией их вывести оттуда. В эту субботу вывести их не удалось», — сообщила юрист Олеся Зубченко — представитель общественной организация «Защитим детский сад вместе».







По словам защитников детсада, и в мэрии, и в правительстве региона знают о ситуации: по их информации, в мэрии готовы принять учреждение на баланс города.







Еще один представитель предпринимателя Беляева Екатерина Полозова, которая тоже отказалась представляться, — имя женщины назвали юристы, защищающие садик





В понедельник к 9 утра из здания вышли несколько человек, среди которых были, как они сами представились, представители собственника и завода имени Коминтерна. Никто из них не захотел ни назвать свое имя, ни прокомментировать ситуацию. Родителей по двое-трое стали запускать внутрь, чтобы они забрали личные вещи детей.







Вернувшаяся с вещами мама одного из воспитанников детсада рассказала корреспонденту НГС, что родителей внутри убеждают, как их детям тут было плохо: в подтверждение своих слов показывают беспорядок, отбитую штукатурку и дырки в стенах.





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