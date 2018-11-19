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Вооруженные люди ворвались в детсад на улице Соревнования

Они заперли двери и запретили заходить в здание, потому что оно продано местному бизнесмену

В субботу рано утром в частный детсад «Акварель» пришли вооружённые люди в камуфляжной форме
В субботу рано утром в частный детсад «Акварель» пришли вооружённые люди в камуфляжной форме


В понедельник рано утром родители детей, которые ходят в частный детсад «Акварель» по улице Соревнования, 22, обнаружили на калитке к зданию цепь и замок. Как рассказали НГС работники детсада, в субботу к ним пришли вооружённые люди в камуфляже, которые заперли двери и помешали родителям забрать детские вещи. 


Заведующая частного детсада «Акварель» Елена Чубыкина (слева)
Заведующая частного детсада «Акварель» Елена Чубыкина (слева)


«В субботу произошёл захват здания детского сада. В 7:30 утра. Была смена охраны, а здесь уже сидели люди в машинах и ждали, когда будет меняться [охрана], чтобы в здание [попасть]. Человек 15–20 в камуфляжной форме, у них оружие было, зашли в здание и попросили охранника покинуть [детсад], потому что это их теперь здание. Охранник позвонил сразу мне, директору и в полицию. <…> Полиция зашла в здание, потом вышла и сказала, что ничего сделать не могут, не могут применять силу, а нужно ехать в полицию и писать заявление», — рассказала НГС заведующая ЧДОУ «Акварель» Елена Чубыкина и добавила, что руководство детсада не пускали в здание до самого вечера, а личные вещи посоветовали им забирать через суд.


«Меня окружили и говорят: выходи отсюда. <…> В результате мне начали угрожать: что, если не уйдёшь, то тебя по-любому вынесем. <…> И я понял, что сейчас будут бить. И мне пришлось покинуть помещение под угрозой физической расправы», — рассказал охранник детсада Владимир Костылев.


Представитель собственника здания, который отказался назвать свое имя. Общаться со СМИ представители собственника отказались
Представитель собственника здания, который отказался назвать свое имя. Общаться со СМИ представители собственника отказались


Здание детского сада «Акварель» приватизировал в 2002 году завод имени Коминтерна. В конце 2015 года завод продал здание индивидуальному предпринимателю Станиславу Беляеву. Три года шли суды: решение о приватизации оспаривали у Беляева бизнесмены, которые тоже хотели приобрести детсад и землю под ним. Как утверждают юристы из общественной организации «Защитим детский сад вместе», городская прокуратура проводила свою проверку о законности приватизации и дальнейшей продажи, после которой подала иск в суд Центрального района с требованием аннулировать приватизацию. Первое заседание суда состоялось 31 октября, второе назначено на 5 декабря.


Родители и сотрудники ЧДОУ «Акварель» начали собираться у здания с восьми утра 
Родители и сотрудники ЧДОУ «Акварель» начали собираться у здания с восьми утра 


«С 2015 года идут планомерные действия по захвату детсада. 3 мая 2016 года также врывалась группа лиц, срезали трубы, уничтожали коммуникации, но тогда удалось с полицией их вывести оттуда. В эту субботу вывести их не удалось», — сообщила юрист Олеся Зубченко — представитель общественной организация «Защитим детский сад вместе».


По словам защитников детсада, и в мэрии, и в правительстве региона знают о ситуации: по их информации, в мэрии готовы принять учреждение на баланс города.


Еще один представитель предпринимателя Беляева Екатерина Полозова, которая тоже отказалась представляться, — имя женщины назвали юристы, защищающие садик
Еще один представитель предпринимателя Беляева Екатерина Полозова, которая тоже отказалась представляться, — имя женщины назвали юристы, защищающие садик


В понедельник к 9 утра из здания вышли несколько человек, среди которых были, как они сами представились, представители собственника и завода имени Коминтерна. Никто из них не захотел ни назвать свое имя, ни прокомментировать ситуацию. Родителей по двое-трое стали запускать внутрь, чтобы они забрали личные вещи детей.


Вернувшаяся с вещами мама одного из воспитанников детсада рассказала корреспонденту НГС, что родителей внутри убеждают, как их детям тут было плохо: в подтверждение своих слов показывают беспорядок, отбитую штукатурку и дырки в стенах.


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