Холод уходит: в Новосибирск идёт сильное потепление

Сейчас к городу поступают воздушные массы с запада

Вместе с потеплением в Новосибирск придут сильные снегопады
Вместе с потеплением в Новосибирск придут сильные снегопады


Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие три дня — к середине недели в Новосибирске значительно потеплеет.


«Очаг холода, который дал нам понижение температуры в субботу, отошёл на восток, юго-восток. Сейчас происходит перестройка атмосферных процессов на более зональный тип. И в зональных потоках к нам должны перемещаться атмосферные фронты с запада, а в последующие дни даже с юго-запада», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.


Температурный фон будет повышаться ото дня ко дню. В ближайшие сутки по области будет от -9 до -14 градусов, по востоку до -24 градусов. В последующие дни температура повысится ночью до -5…-11 градусов. Дневные температуры тоже будут повышаться. Завтра, 20 ноября, днём ожидается -3...-8 градусов, а в последующие дни — от 0 до -6 градусов.


В Новосибирске завтра ночью будет около -12 градусов, а днём около -6 градусов, 21 ноября ночью ожидается -8 градусов, днём -4 градуса. 22 ноября температура поднимется до -6 градусов ночью и -2 градусов днём.


«Идёт переход на более комфортный режим температуры, но при снегопадах и метелях это будет создавать проблемы для коммунальных дорожных служб, для транспорта <…>. Мы предполагаем, что возможно формирование гололёдных явлений, особенно 22-го числа», — уточнил Ягудин.


Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.

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