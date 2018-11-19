Груда железа на дороге: появилось видео с места смертельной аварии с «Хондой» и «Лексусом» на трассе

Накануне вечером на Восточном шоссе столкнулись Honda Logo и Lexus RX330 — в аварии погиб один человек, еще четверо получили травмы.







Как рассказали в Госавтоинспекции, в аварии погиб 35-летний водитель машины «Хонда». Травмы различной степени тяжести получили и три его пассажира. А 35-летний водитель «Лексуса» получил сотрясение головного мозга.





Днём 19 ноября очевидица последствий аварии Кристина прислала в редакцию НГС видео, снятое спустя минуты после происшествия.





Очевидица проезжала место аварии спустя несколько минут после происшествия





Автор видео рассказала, что проезжала мимо места аварии, но никаких подробностей случившегося не знает.





Ранее очевидцы сообщали, что первая машина скорой помощи приехала к месту ДТП спустя 10 минут. Также на месте работали пожарные.





«Была небольшая паника, все остановились и помогали пострадавшим с обеих машин, и минут через 10 приехали первая скорая и полиция», — рассказывал корреспонденту НГС в соцсети «ВКонтакте» очевидец последствий аварии Александр.





Вчера утром на трассе Новосибирск — Криводановка произошла ещё одна серьёзная авария, в которой погибла годовалая девочка.

