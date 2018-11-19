Рисуют усы и поют в пылесос: новосибирцы устроили флешмоб с перевоплощением в вокалиста Queen
После выхода «Богемской рапсодии» новосибирцы начали изображать Фредди Меркьюри
Новосибирцы выложили в Instagram десятки видео, в которых пытаются изображать солиста группы Queen Фредди Меркьюри, — под хештегом «фреддифлешмоб» публикуются тысячи видеороликов, где люди с импровизированными усами поют песни британской рок-группы.
Интерес к творчеству группы возрос после выхода фильма «Богемская рапсодия». Флешмоб начала Краснова Наталья — популярный московский блогер. «А кто ты? Фредди Меркьюри? Сталин? Леонид Якубович? Не узнаешь, пока не наклеишь патчи себе под нос. Действуй, Сестра!» — написала девушка под постом.
Новосибирцы поддержали идею и стали выкладывать видео в образе Фредди Меркьюри.
Анастасия начала марафон с самой популярной песни Queen — «The Show Must Go On».
«Я почти легла спать, но решила не бриться и поддержать фреддифлешмоб», — пишет под своим постом сибирячка.
Девушка-флорист тоже решила принять участие в игре и соорудила себе усы из страусиных перьев.
А здесь новосибирец танцует с пылесосом — он заменяет ему стойку микрофона.
Бердск тоже не отстает от нового тренда. «Люблю всякие челлендж/флешмобы», — делится с подписчиками девушка с эффектными усами.
Не так давно новосибирцы завалили соцсети видео с танцем под вирусную песню. Флешмоб носил название #skibidichallenge.
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Алёна Золотухина
Скриншот instagram.com/fit_elite_studio