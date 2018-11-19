Автобус с пассажирами замёрз на Северном объезде: его отогрели тепловыми пушками
Замёрзший автобус встал в посёлке Садовом
На трассе в Новосибирской области замёрз рейсовый автобус с пассажирами — отогревать его пришлось спасателям Аварийно-спасательной службы Новосибирской области (АСС).
По информации службы, инцидент произошёл в посёлке Садовом Новосибирского района области.
«Это было в ночь с 17 на 18 ноября. Автобус ехал по маршруту Кемерово — Павлодар. С пассажирами. Замёрз у него ресивер. В 22:55 вызов поступил, а в 3:45 уже закончили», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе АСС.
По информации спасателей, автобус пришлось отогревать с помощью генераторов и тепловых пушек.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено АСС НСО