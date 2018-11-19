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Водитель «Хонды» столкнулся с «Лексусом» на трассе: он погиб, ещё 4 человека получили травмы

ДТП произошло на Восточном шоссе

В ДТП погиб 35-летний водитель «Хонды», а трое его пассажиров получили травмы
В ДТП погиб 35-летний водитель «Хонды», а трое его пассажиров получили травмы


Вечером 18 ноября на трассе под Новосибирском столкнулись две иномарки — в аварии погиб один человек, еще четверо получили травмы.


По информации Госавтоинспекции, авария случилась в 17:50 на 15-м километре трассы Новосибирск — Сокур.


«Водитель 1983 года рождения двигался на автомобиле Honda Logo со стороны Новосибирска в сторону Мочище. На 15-м километре он совершил столкновение с автомобилем Lexus RX330 под управлением водителя 1982 года рождения, двигавшимся во встречном направлении», — рассказал государственный инспектор отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня.


По его словам, в результате от полученных травм погиб 35-летний водитель «Хонды». Травмы получили и трое пассажиров иномарки: 20-летний парень получил ушибы и резаные раны кистей, 24-летний пассажир иномарки получил ушиб ключицы, а у третьего, 22-летнего, пассажира диагностировали переломы рёбер и берцовой кости. 


«34-летний водитель "Лексуса" получил сотрясение головного мозга», — добавил Константин Шкабарня.


По информации очевидцев последствий аварии, скорая приехала на место спустя 10 минут. Также на месте работали спасатели.


«Была небольшая паника, все остановились и помогали пострадавшим с обоих машин, и минут через 10 приехали первая скорая и полиция», — рассказал корреспонденту НГС в соцсети «ВКонтакте» очевидец последствий аварии Александр.


Вчера утром на трассе Новосибирск — Криводановка произошло ДТП, в котором погибла годовалая девочка.

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