Три самолёта внепланово сели в Новосибирске из-за густого тумана
Самолёты летели из Москвы в Барнаул
Утром 19 ноября три самолёта, летевших из Москвы в Барнаул, сделали вынужденную посадку в Новосибирске.
«По метеоусловиям», — прокомментировали причину внеплановой посадки самолётов в пресс-службе аэропорта Толмачёво.
По данным онлайн-табло Толмачёво, в Новосибирске приземлились три барнаульских рейса — Airbus-321 авиакомпании «Аэрофлот», который летел из Шереметьево, а также Boeing 737 авиакомпании «Глобус» и Airbus-321 «Уральских авиалиний» из Домодедово. К месту назначения они пока не вылетели.
«Туман сегодня сильный, густой, поэтому невозможна была посадка в Барнауле — <…> самолёты ушли на запасной [аэродром] в Новосибирск», — сообщили корреспонденту НГС в аэропорту Барнаула имени Г. Титова.
Два месяца назад туман внёс коррективы в работу аэропортов Новокузнецка и Кемерово. Летевшие в Кузбасс самолёты также приземлились в Новосибирске.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС