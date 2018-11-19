Три самолёта внепланово сели в Новосибирске из-за густого тумана

Утренний туман помешал московским рейсам сесть в Барнауле — три самолёта ушли на запасной аэродром в Толмачёво





Утром 19 ноября три самолёта, летевших из Москвы в Барнаул, сделали вынужденную посадку в Новосибирске.





«По метеоусловиям», — прокомментировали причину внеплановой посадки самолётов в пресс-службе аэропорта Толмачёво.





По данным онлайн-табло Толмачёво, в Новосибирске приземлились три барнаульских рейса — Airbus-321 авиакомпании «Аэрофлот», который летел из Шереметьево, а также Boeing 737 авиакомпании «Глобус» и Airbus-321 «Уральских авиалиний» из Домодедово. К месту назначения они пока не вылетели.





«Туман сегодня сильный, густой, поэтому невозможна была посадка в Барнауле — <…> самолёты ушли на запасной [аэродром] в Новосибирск», — сообщили корреспонденту НГС в аэропорту Барнаула имени Г. Титова.





Два месяца назад туман внёс коррективы в работу аэропортов Новокузнецка и Кемерово. Летевшие в Кузбасс самолёты также приземлились в Новосибирске.