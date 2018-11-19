подробности

Три самолёта внепланово сели в Новосибирске из-за густого тумана

Самолёты летели из Москвы в Барнаул

Утренний туман помешал московским рейсам сесть в Барнауле — три самолёта ушли на запасной аэродром в Толмачёво
Утренний туман помешал московским рейсам сесть в Барнауле — три самолёта ушли на запасной аэродром в Толмачёво


Утром 19 ноября три самолёта, летевших из Москвы в Барнаул, сделали вынужденную посадку в Новосибирске.


«По метеоусловиям», — прокомментировали причину внеплановой посадки самолётов в пресс-службе аэропорта Толмачёво.


По данным онлайн-табло Толмачёво, в Новосибирске приземлились три барнаульских рейса — Airbus-321 авиакомпании «Аэрофлот», который летел из Шереметьево, а также Boeing 737 авиакомпании «Глобус» и Airbus-321 «Уральских авиалиний» из Домодедово. К месту назначения они пока не вылетели.


«Туман сегодня сильный, густой, поэтому невозможна была посадка в Барнауле — <…> самолёты ушли на запасной [аэродром] в Новосибирск», — сообщили корреспонденту НГС в аэропорту Барнаула имени Г. Титова.


Два месяца назад туман внёс коррективы в работу аэропортов Новокузнецка и Кемерово. Летевшие в Кузбасс самолёты также приземлились в Новосибирске. 

Прочтений: 4129

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (6)6
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено