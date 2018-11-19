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Загорелся балкон на шестом этаже: из дома в Ленинском районе эвакуировались 15 человек

Предположительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнём

Пожарные работали на пожаре около часа
Пожарные работали на пожаре около часа


Поздно вечером в Ленинском районе Новосибирска загорелся балкон в 10-этажном доме на Тихвинской.


«В жилом 10-этажном доме в одной квартире — в комнате огнём повреждены домашние вещи, оконный блок и мебель. На балконе повреждена деревянная обшивка. В соседней квартире огнём повреждена наружная обшивка балкона на площади 4 квадратных метра. Из подъезда по лестничным маршам самостоятельно эвакуировались 15 человек. Пострадавших нет», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по НСО. 


Пожарные приехали на место происшествия в 23:52, они локализовали пожар в 00:08, ликвидировали открытое горение в 00:15. Все работы завершились в 00:42


«Причина пожара устанавливается. Предположительно, неосторожное обращение с огнём. <…> Горело на балконе 6-го этажа», — добавили в МЧС.


На прошлой неделе пожар на балконе случился в многоэтажке на улице Фрунзе.

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