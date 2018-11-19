Может быть, это распродажа: в посылках из Китая нашли множество запрещённых кастетов

Несмотря на то, что некоторые кастеты похожи на украшения, экспертиза показывает, что это оружие





Новосибирские таможенники изъяли 14 кастетов, которые в один день пришли на почтовый таможенный пост.





«Все кастеты, прибывшие из Китая в адрес жителей различных городов России, отнесены к категории холодного оружия, а значит, такие предметы через границу без специального разрешения перемещать нельзя», — рассказали в пресс-службе Новосибирской таможни.





Посылки пришли на таможню в пятницу — сотрудники обнаружили их с помощью сканера, а затем передали в МВД.





«Мы удивились: 14 штук за день — что-то очень много. <... > Но надо знать законодательство, что оружие пересылать, наркотики, тому подобные вещи перемещать через границу нельзя», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе.





Специалисты предполагают, что массовая рассылка может быть связана с распродажей в интернет-магазине или с предстоящим Новым годом. Также на таможне отмечают, что некоторые кастеты выглядят как украшения, бывают, например, золотистые.





«Экспертиза показывает, что это не игрушка, не сувенир никакой, по твёрдости — это настоящее боевое оружие», — подчеркнули на таможне.





В конце октября новосибирские таможенники вышли через интернет-магазин на точку с санкционными товарами: они изъяли 9 килограммов сыра и колбасы из Голландии, Италии, Чехии и Испании.