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Может быть, это распродажа: в посылках из Китая нашли множество запрещённых кастетов

Сканеры на таможенном посту обнаружили 14 кастетов

Несмотря на то, что некоторые кастеты похожи на украшения, экспертиза показывает, что это оружие
Несмотря на то, что некоторые кастеты похожи на украшения, экспертиза показывает, что это оружие


Новосибирские таможенники изъяли 14 кастетов, которые в один день пришли на почтовый таможенный пост.


«Все кастеты, прибывшие из Китая в адрес жителей различных городов России, отнесены к категории холодного оружия, а значит, такие предметы через границу без специального разрешения перемещать нельзя», — рассказали в пресс-службе Новосибирской таможни.


Посылки пришли на таможню в пятницу — сотрудники обнаружили их с помощью сканера, а затем передали в МВД.


«Мы удивились: 14 штук за день — что-то очень много. <... > Но надо знать законодательство, что оружие пересылать, наркотики, тому подобные вещи перемещать через границу нельзя», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе.


Специалисты предполагают, что массовая рассылка может быть связана с распродажей в интернет-магазине или с предстоящим Новым годом. Также на таможне отмечают, что некоторые кастеты выглядят как украшения, бывают, например, золотистые. 


«Экспертиза показывает, что это не игрушка, не сувенир никакой, по твёрдости — это настоящее боевое оружие», — подчеркнули на таможне.


В конце октября новосибирские таможенники вышли через интернет-магазин на точку с санкционными товарами: они изъяли 9 килограммов сыра и колбасы из Голландии, Италии, Чехии и Испании.

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