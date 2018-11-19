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Видео: восточные колобусы устроили драку в Новосибирском зоопарке

Досталось и самому маленькому

Всего в потасовке участвовали 4 колобуса
Всего в потасовке участвовали 4 колобуса


Новосибирский фотограф Анна Новикова опубликовала новый видеоролик, снятый на выходных в Новосибирском зоопарке, — на видео попала драка восточных колобусов.


В 5-минутном ролике два основных героя — взрослые колобусы — с остановками дерутся между собой. При этом один из них время от времени нападает на детёныша, за которого вступается другой взрослый колобус. Один раз в потасовку вмешивается третий взрослый колобус.


Видео было снято накануне, 18 ноября.



В начале ноября Анна Новикова опубликовала видео из жизни двух орангутанов Новосибирского зоопарка Мишель и Бату — на нём Мишель отбирала фрукты у Бату.

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