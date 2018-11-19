Видео: восточные колобусы устроили драку в Новосибирском зоопарке
Досталось и самому маленькому
Новосибирский фотограф Анна Новикова опубликовала новый видеоролик, снятый на выходных в Новосибирском зоопарке, — на видео попала драка восточных колобусов.
В 5-минутном ролике два основных героя — взрослые колобусы — с остановками дерутся между собой. При этом один из них время от времени нападает на детёныша, за которого вступается другой взрослый колобус. Один раз в потасовку вмешивается третий взрослый колобус.
Видео было снято накануне, 18 ноября.
В начале ноября Анна Новикова опубликовала видео из жизни двух орангутанов Новосибирского зоопарка Мишель и Бату — на нём Мишель отбирала фрукты у Бату.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Елена Громкова
Видео Анны Новиковой
Скриншот видео