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На утренних дорогах случилось шесть аварий: новосибирцы застряли на пути к Толмачёво

Также аварии случились на правом берегу

Уровень пробок в городе в 8 утра был 7 баллов
Уровень пробок в городе в 8 утра был 7 баллов


Утром 19 ноября на дорогах Новосибирска случилась серия аварий — новосибирцы отметили на картах шесть ДТП в разных районах города.


«Неожиданно плотное движение сейчас на Станционной улице. Загруженность магистрали к Толмачёво — 7 баллов, что на 3 балла выше обычного», — сообщает «Яндекс». 


Авария случилась недалеко от пересечения Станционной и 2-й Станционной.


Пробка в сторону Толмачёво растянулась на 3 километра
Пробка в сторону Толмачёво растянулась на 3 километра


Также аварии случились в других частях города — на Кедровой, Курчатова, Советском шоссе, Станиславского, Петухова.


На утренних дорогах случилось шесть аварий: новосибирцы застряли на пути к Толмачёво


На прошлой неделе много мелких аварий случилось 15 ноября — в тот день был снегопад.

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