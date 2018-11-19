На утренних дорогах случилось шесть аварий: новосибирцы застряли на пути к Толмачёво
Также аварии случились на правом берегу
Утром 19 ноября на дорогах Новосибирска случилась серия аварий — новосибирцы отметили на картах шесть ДТП в разных районах города.
«Неожиданно плотное движение сейчас на Станционной улице. Загруженность магистрали к Толмачёво — 7 баллов, что на 3 балла выше обычного», — сообщает «Яндекс».
Авария случилась недалеко от пересечения Станционной и 2-й Станционной.
Также аварии случились в других частях города — на Кедровой, Курчатова, Советском шоссе, Станиславского, Петухова.
На прошлой неделе много мелких аварий случилось 15 ноября — в тот день был снегопад.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова
Скриншот yandex.ru/maps