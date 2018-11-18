Хоккей: «Сибирь» впервые за пять лет победила московское «Динамо»

«Сибирь» побеждает второй матч подряд

Сегодня, 18 ноября, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» обыграла московское «Динамо» со счётом 6:4.







Как отмечается на сайте новосибирского клуба, «Сибирь» обыграла «Динамо» впервые с 2013 года.





Счёт в матче открыли гости: «Динамо» забросило первую шайбу на шестой минуте игры. Но благодаря Владимиру Первушину скоро счёт стал равным — игрок отличился на десятой минуте.





В середине игры, на 30-й минуте, «Сибирь» вышла вперёд, гол забил Юкка Пельтола, пока команда играла в большинстве. Но вскоре гости догнали, сравняв результат на табло на 33 -й минуте. На 34-й и 35-й минутах москвичи пропустил ещё две шайбы — в этот раз ворот достигли шайбы Никиты Михайлова и Джордана Кэрона. Четвёртый гол за «Сибирь» был забит в большинстве.





На 49-й минуте за «Сибирь» забил Глеб Зырянов, а затем последовали две шайбы от «Динамо», гости реализовали моменты на 50-й и 53-й минутах.





Окончательный счёт был установлен на 59-й минуте. Гости поменяли вратаря на полевого игрока, после этого Александр Шаров забросил шайбу в пустые ворота.





Вратарём «Сибири» в матче был Алексей Красиков.









В прошлый раз «Сибирь» обыгрывала «Динамо» 13 ноября 2013 года — также на домашней арене, тогда счёт по итогам матча был 1:0.





Сейчас «Сибирь» располагается на 12-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции лиги. Следующую игру команда проведёт дома 20 ноября против уфимского «Салавата Юлаева».