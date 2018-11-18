Юный скрипач из Новосибирска выступил перед жюри нового сезона конкурса талантов «Синяя птица»

Это не первое его участие в конкурсах

Григорий Мирошник начал заниматься музыкой в детской музыкальной школе № 6 в 2009 году





Сегодня, 18 ноября, вышел в эфир второй выпуск нового, пятого, сезона конкурса юных талантов «Синяя птица» на телеканале «Россия-1»: в нём принял участие 14-летний скрипач из Новосибирска Григорий Мирошник.





Григорий Мирошник исполнил «Цыганские напевы» Пабло де Сарасате — правда, не всё произведение, а фрагмент, чтобы пройти по таймингу программы. Мальчик учится в восьмом классе Новосибирской специальной музыкальной школы. Он — дважды победитель молодёжных Дельфийских Игр и других международных конкурсов в России и за рубежом, например, в Португалии, Австрии и Франции.





Заставка для нового сезона программы: Григорий в красной рубашке со скрипкой





«Он давно занимается, мы знали об этом шоу и решили попробовать. У нас не было опыта участия в телепроектах, поэтому захотели. Прошли кастинг, ездили в Москву», — вспоминает мама Григория Елена Мирошник.





Кастинг был в июне, а съёмки прошли в октябре 2018 года.





С 2015 года Григорий — студент колледжа Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки по специальности инструментальное исполнительство (скрипка)





В 2017 году новосибирская гимнастка вышла в финал конкурса талантов «Синяя птица».