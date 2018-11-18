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Трамвай остался без электричества, но въехал в грузовик при буксировке в Кировском районе (фото)

Другой трамвай потянул его не в ту сторону

Трамвай № 10 встал из-за отсутствия электричества
Трамвай № 10 встал из-за отсутствия электричества


Сегодня в Новосибирске на площади Сибиряков-Гвардейцев трамвай № 10 остался без электричества, но во время буксировки въехал в грузовик.


«Это произошло около 16:30. Трамвай, на котором мы ехали, встал. Нас начал буксировать другой трамвай, но вместо того, чтобы потянуть назад, он начал толкать вперёд, поэтому мы въехали в грузовик "Ленты". Потом все пассажиры вышли и пошли пешком», — рассказал корреспонденту НГС пассажир этого трамвая Иван Жежер.


В итоге во время буксировки трамвай въехал в грузовик «Ленты»
В итоге во время буксировки трамвай въехал в грузовик «Ленты»


Пассажиры пытались помочь
Пассажиры пытались помочь


В октябре в Новосибирске на трамвайные пути на Петухова вышло стадо баранов.

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