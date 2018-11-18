Одиннадцатилетняя девочка погибла в ДТП под Новосибирском

Два других пассажира госпитализированы

Девочка погибла в карете скорой помощи

Сегодня утром на трассе Новосибирск — Криводановка произошло ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка: столкнулись Hyundai Solaris и «Газель».







«Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и столкнулся со встречной "Газелью". Водитель Solaris, мужчина 1978 года рождения, пострадал, также пострадала пассажирка — женщина 1974 года рождения — и ребёнок, девочка 2007 года рождения. В карете скорой помощи она погибла. Два человека госпитализированы», — рассказала корреспонденту НГС дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области Юлия Хабибуллина.







По предварительной информации, пассажиры Hyundai находятся в больнице, а водитель «Газели» не пострадал.







В сентябре произошло ДТП под Новосибирском, в котором пострадало два человека.