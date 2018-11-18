Новосибирские школьники снялись в фильме о Чехове в Ялте

Съёмки проходили в октябре прошлого года в Ялте

Сегодня кинотеатр «Синема» представил фильм «Чехов», в котором сыграли новосибирские школьники. Съёмки проходили в Ялте и, по задумке авторов сценария, писатель Антон Чехов перенёсся в современный мир.







«Чехов» — это короткометражная комедия в трёх актах, созданная Международным центром «Лидер Фильм» и школьниками из разных гимназий Новосибирска, а также из других регионов Сибири.





«Я играл непосредственно главную роль в этом фильме: мне предстояло быть ребёнком, приехавшим в Ялту из-за победы в олимпиаде по математике, но посчастливилось увидеть нечто другое, приключение. Это Чехов, который попал с помощью эксперимента в наш мир», — рассказал корреспонденту НГС 13-летний Артём Кузнецов, сыгравший писателя.





Школьники были не только актёрами, но и участвовали в создании сюжета. Они изучали биографию писателя, а после все отправились в Ялту, чтобы найти место для съёмок. Генеральный продюсер проекта Сюзанна Юматова пояснила, что съёмки прошли в октябре 2017, а потом в течение года шёл монтаж и озвучка.







Съёмочная группа консультировалась с сотрудниками дома-музея Чехова в Ялте





«Мы выбрали молодые годы Чехова: у него был один мистический случай, когда вместе с лицеистами он отправился на спиритический сеанс, чтобы узнать будущее. Ему гадалка назвала дату смерти. У нас есть мысль о том, что когда у него появилась болезнь, Чехов не стал ничего делать именно по этой причине», — рассказал креативный директор международной сети «Лидер фильм» Евгений Юматов.





По его словам, их проект занимается реализацией потенциала детей и подростков, их талантов. Мама актёра, исполнившего главную роль, Юлия Кузнецова отмечает, что опыт, который приобрёл её сын, колоссальный.





«Актёрское мастерство, которое им преподавали, дало Артёму в жизни очень многое: во-первых, поставленную речь; во-вторых, умение выражать свои эмоции мимикой; в-третьих, он не боится выступать ни на одной сцене. Его стали приглашать на разные интервью, проекты, ведение семинаров, хотя ему всего 13 лет», — сообщила Кузнецова.





Недавно новосибирец снял фильм об учителе музыки, изменившем судьбу слабослышащего мальчика Феди.