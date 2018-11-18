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В Бердске прорвало канализацию и фекалии затопили улицу

Сейчас специалисты работают на месте аварии

Сначала фекалии затопили остановку «Дом ветеранов»
Сначала фекалии затопили остановку «Дом ветеранов»


Сегодня, 18 ноября, с утра коммунальные службы Бердска начали работать на месте аварии, после которой фекалиями затопило улицу Рогачёва.


«Да, это канализация. Авария произошла вчера, всё под контролем. Больше никаких комментариев не даём. Про отключение (воды во всём Бердске. — Прим. ред.) от нас такой информации не поступало. Ещё не определили размах операции», — подтвердили корреспонденту НГС в диспетчерской комбината бытовых услуг (КБУ) Бедска.


Дежурный ГО и ЧС Бердска сказал, что директор их службы сейчас тоже находится на месте аварии: «Пока разбираются — этим занимается у нас КБУ. Пока никто оттуда не приехал: все находятся на месте аварии. Все экстренные службы оповещены и решают вопрос», — добавил он.


В 2016 году в Новосибирске подъезд пятиэтажки заливало фекалиями в течение недели.

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