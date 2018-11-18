«У троллейбасика оторвало ноги» — в него въехал автобус на Аникина

Пассажиров было немного — никто не пострадал

Сегодня, 18 ноября, в Новосибирске на улице Аникина автобус въехал в остановившийся троллейбус, у которого «оторвало ноги», по словам аварийного комиссара службы аварийных комиссаров «Альянс».







Это произошло около 10:30. «Они оба повернули с Тюменской на Аникина, двигались, но у троллейбасика оторвало ноги — сверху которые. Он колом остановился, а автобус в зад ему въехал. Не успел затормозить, потому что там лёд голимый стоит», — пояснили корреспонденту НГС в «Альянсе».





У автобуса и троллейбуса повреждены стёкла. Никто не пострадал: пассажиров в транспорте было немного.





В октябре на улице Кошурникова у троллейбуса оторвало контактный провод, который разбил лобовое стекло ближайшей машине.