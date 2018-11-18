«Не имеем права вскрывать»: из-за аварии в Калининском районе несколько квартир остались без воды

«Виновник» аварии закрылся у себя дома





Вечером 16 ноября житель дома на улице 25 лет Октября, 20/2 затопил несколько квартир этажом ниже. Об этом корреспонденту НГС сообщил житель этого дома Евгений:







«Вчера, часов в семь пришел сосед с восьмого этажа, я живу на седьмом, говорит, посмотри, нас топят с девятого этажа. Я прихожу, у него потолок натяжной на треть уже набух. Я вызвал «аварийку», они перекрыли стояк с первого по девятый этажи. Отключили холодную, горячую воду. Мы пошли к соседу с девятого этажа, позвонили в дверь, он не вышел. Мы оставили ему записку, позже поднялись, записки нет — мы сделали вывод, что он прочитал. Мы обратились в 112, они нас переадресовали в 051, они нас на аварийную, потом ЖЭУ, потом в управляющую компанию. <...> Пришли два представителя в ЖЭУ, участковый. Говорят ждать, пока он появится, не имеют права вскрывать», — рассказал Евгений.





Как сообщили корреспонденту НГС в Единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска, воду отключили из-за аварии:





«Там только по одному стояку отключена вода, так как в одной из квартир произошла авария, по стояку все квартиры ниже были протоплены, соответственно. <...> Слесари ЖЭУ перекрыли воду до обеспечения доступа в квартиру. В такой ситуации обращаться только к участковому», — ответил дежурный.





По словам Евгения, человек, затопивший жильцов, находится дома:





«Сосед поднялся [на девятый этаж], позвонил, он [житель квартиры] ему через дверь ответил: «У меня все сухо, нормально, я вам не открою». Замкнутый круг, никто ничего сделать не может, сами мы сейчас ходим к соседям за водой. Заявление в полицию мы завтра напишем, а в управляющую компанию сможем только в понедельник написать, потому что в выходные они не работают», — возмущается Евгений.





Корреспонденту НГС также не удалось дозвониться в управляющую компанию.





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