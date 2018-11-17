Умер исполнитель песни «Плачет девушка в автомате» Евгений Осин

Причина смерти певца пока не известна

Евгению Осину было 54 года
Евгению Осину было 54 года


Сегодня в Москве скончался российский певец Евгений Осин. Ему было 54 года. Причина смерти пока не известна. 


Евгений Осин родился в Москве 4 октября 1964 года. Его песни «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Таня плюс Володя» были настоящими хитами в 90-е.


Как сообщают «Известия», у певца были проблемы со здоровьем. Также его коллеги рассказывали, что Осин страдает от алкоголизма. 


«Рука, которую он повредил в аварии, гниет. Почки отказывают. Ноги отказывают. С ногами у него и раньше были проблемы. Врачи ему говорили: "Ни в коем случае не пить"», — приводит издание слова продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина.




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