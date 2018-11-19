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Новосибирцы попросили сделать переход к школе для особенных детей, но получили отказ

На обочинах Зыряновской стоит много машин, а по вечерам тут интенсивное движение

Безопасно пройти к школе дети сами не могут: на улице интенсивное движение, особенно вечером, когда водители объезжают здесь пробку, а обочины заставлены автомобилями
Безопасно пройти к школе дети сами не могут: на улице интенсивное движение, особенно вечером, когда водители объезжают здесь пробку, а обочины заставлены автомобилями


Родители учеников специальной коррекционной школы № 1 на улице Инской, 61 несколько лет пытаются добиться установки знака пешеходного перехода на перекрёстке улиц Сакко и Ванцетти и Зыряновской — в мэрии Новосибирска им отказывают.


Как рассказала жительница Новосибирска Юлия Овчинникова, её ребёнок ходит в школу на Инской уже три года, и всё это время родители на каждом собрании поднимают вопрос о необходимости организованного перехода через улицу Зыряновскую в районе торца дома № 53.


«Зимой перекрёсток [Зыряновской и Сакко и Ванцетти] постоянно покрыт льдом, и люди падают прямо под колёса. Со всех сторон припаркованы машины, и когда человек выходит на дорогу, то ни он, ни водитель друг друга не видят. Плюс там трамвайные пути, и получается, что когда едут машины с разных сторон и ещё едет трамвай, даже негде встать переждать в безопасном месте, — говорит Юлия. — Наши детки менее внимательные, некоторые бесстрашные и не понимают, где может таиться опасность, поэтому им нужен определённый неизменный маршрут, по которому они будут привыкать ходить самостоятельно».


По словам девушки, в прошлом году родители составляли коллективное обращение в ГИБДД, неоднократно отправляли личные обращение к властям, но проблема до сих пор не решена. Сейчас они готовят новое коллективное обращение в мэрию.


В ответе мэрии от конца октября, который Юлия Овчинникова предоставила редакции НГС, отказ организовать пешеходный переход мотивируется, в частности, тем, что 


улица Зыряновская на этом участке дороги — односторонняя и узкая, и угрозы движению пешеходов здесь нет. 


Кроме того, улица не заасфальтирована, и между бетонной плитой, символизирующей тротуар, и дорогой слишком большой перепад высот, поэтому обустройство перехода будет противоречить нормам.


«Необходимо отметить, то при формировании планов по ремонту и строительству тротуаров и подходов в твёрдом покрытии в первую очередь включаются адреса, входящие в наказы избирателей депутатов Совета депутатов, при этом указанный в обращении участок ул. Сакко и Ванцетти в наказы избирателей не вошёл. В связи с этим выполнение работ по обустройству подходов в твёрдом покрытии будет рассмотрено после реализации депутатских наказов с предварительным сроком 2019–2020 г.г.», — также говорится в ответе мэрии.


Корреспондент НГС направила запрос городским властям с просьбой разъяснить, кто несёт ответственность за организацию безопасного перехода к школе для детей и когда он может появиться.


Улица Зыряновская, по планам властей, должна быть расширена — в прошлом году городские власти начали переговоры с владельцами домов в зоне сноса.

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