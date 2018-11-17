С подсветкой и охраной: новосибирцы нашли место для памятника Сталину

Спорный памятник за свой счёт установит новосибирское бюро КПРФ





Новосибирские сталинисты приняли предложение бюро КПРФ: бюст Иосифа Сталина установят на территории здания обкома на улице Большевистской. Но с этим согласились не все члены инициативной группы.







17 ноября состоялось собрание инициативной группы по установке памятника Иосифу Сталину — согласно присланному в редакцию НГС протоколу, семь человек поддержали предложение КПРФ, двое проголосовали против, ещё трое воздержались.







Теперь общественники заключат с региональным отделением партии договор (проект имеется в распоряжении редакции), по которому последнее обязано за собственный счёт установить на своей территории бюст Сталина, красную гранитную стелу с высеченной на ней надписью «Генералиссимус Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин», с расположенным на ней орденом Победы и две гранитные тумбы, содержать его, охранять и при необходимости восстановить.







— Встреча с представителем бюро обкома уже была, принципиальное согласие на установку памятника уже достигнуто, на следующей неделе мы будем обсуждать рабочие вопросы, — рассказал корреспонденту НГС руководитель инициативной группы Алексей Денисюк. — У них там есть площадка, где Ленин стоит, и есть парковка, и мы предлагаем поставить на парковке у ограждения. Мы предлагаем у ограждения разместить баннер тематический, посвящённый Великой Отечественной войне, чтобы забор этот спрятать. Сам памятник мы предлагаем поставить на подиуме из гранитной плитки, вокруг этого подиума озеленить территорию.







По оценке Денисюка, на работы потребуется от 100 до 200 тысяч рублей. При этом он не исключает актов вандализма, поэтому подчеркнул договорённость с обкомом о том, что на территории будет установлено видеонаблюдение и освещение, «а если потребуется, будет круглосуточная охрана».







О готовности принять на своей территории памятник 16 ноября также заявлял директор завода «Черепановскферммаш» из Черепаново Новосибирской области Павел Михайловский. Алексей Денисюк признался, что инициативная группа рассматривала предложение.







— Мы благодарны директору завода, что он с таким предложением выступил, но в данном случае эта территория очень далеко, в каком состоянии завод находится — неизвестно, где там ставить — тоже неизвестно, поэтому мы всё же будем добиваться установки памятника Сталину в городе Новосибирске, — заметил он.







Спор вокруг бюста Иосифа Сталина не утихает всю осень. В мэрии идею установить бюст вождя в городе раскритиковали, и на прошлой неделе художественный совет окончательно рекомендовал отказать активистам. Из Минобороны РФ они также получили отказ — по итогам общественного обсуждения бюст предлагали установить возле здания Дома офицеров на Красном проспекте. Впрочем, осуждение не помешало новосибирцу установить бюст Сталина в собственном дворе: скульптор-любитель вылепил вождя из снега.