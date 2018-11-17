«Мы бросаем вызов»: столичный хореограф показал в Новосибирске откровенное шоу

За основу постановки взяли русский стиль: кокошники — один из его элементов

Вечером 7 декабря на сцене ДКЖ показали откровенные и дерзкие танцы. Шоу Popsa от сибирской команды Ivexteam поставил московский хореограф Евгений Иванов, он же является одним из основателей танцевальной группировки. Максим Вуду, участник шоу «Танцы на ТНТ», выступил в качестве приглашённого хореографа: он поставил номер в стиле vogue.







«Идея поставить «Попсу» появилась в прошлом году в Москве. Вместе с моим напарником Евгением Ивановым мы захотели сделать такое шоу, которое не будет похоже на другие. Это вторая «Попса», усовершенствованная, мы называем её «перезагрузка». Мы пересмотрели формат и сюжет, сделали более глубокую историю», — рассказал корреспонденту НГС Руслан Русланов, организатор, продюсер и директор команды.







Молодые люди вдохновились одноимённым российским фильмом и решили показать оборотную сторону шоу-бизнеса. «Попса» — это история о простых людях, которые мечтают стать известными. По сюжету им предоставили такой шанс, но под давлением обстоятельств он делает из них абсолютно других людей.







Группировка Ivexteam существует уже пять лет, и сейчас в неё входит самый сильный танцевальный состав





«Они сами выбирают, поддаться или сдаться. По сути, на сцену мы выносим всё то, что скрыто от зрителя. Переодевания, раздевания, грязь, которую обычно скрывают. За основу мы взяли русский стиль — кокошники, шубы, чёрную икру. Действие происходит в Подмосковье», — добавляет Русланов.







Шоу состоит из четырех блоков, связанных между собой видеороликами для связки: они сняты без слов, чтобы зритель индивидуально для себя смог раскрыть увиденное. В одном из видео снята сцена женской драки — по словам продюсера, это была импровизация, девушки дрались по-настоящему, и на одной из репетиций одна из дерущихся даже выбила себе палец.











В постановке участвовали приглашенные актеры из театральной студии НГТУ и новосибирская группа «Ультрафиолет» — вся музыка к танцевальным партиям в шоу исполнялась вживую.



Организаторы называют танцевальное шоу революционным: «Сейчас мы больше бросаем вызов чрезмерной откровенностью и наглостью, но в рамках приличия».





Осенью подросток-самоучка попал в «Танцы» на ТНТ: участие в шоу едва не сорвалось из-за директора интерната.





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