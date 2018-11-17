К особняку в центре пристроили балкон на ногах

Он появился с торца здания ресторана La Maison

Шестиногая конструкция появилась днём 17 ноября





17 ноября рабочие пристроили к торцу здания ресторана La Maison на Советской, 25 необычную конструкцию на шести ногах с площадкой на уровне второго этажа — она может стать балконом для кафе.







По примерной оценке корреспондента НГС, ширина площадки на уровне второго этажа в самой широкой части — порядка 3,5 м. Конструкция выполнена из металла и установлена на шесть металлических же опор.







В ресторане La Maison не смогли объяснить появление конструкции, сославшись на отсутствие руководства.







Здание ресторана — бывший доходный дом купца Захария Крюкова. Он построен в 1908 году и является памятником истории регионального значения. Корреспондент НГС направила запрос в правительство области с просьбой к Управлению госохраны объектов культурного наследия прокомментировать пристройку.







Открывшийся в 2007 году ресторан последнее время переживает трансформацию: в мае столики на первом этаже сменила кулинария.

