К особняку в центре пристроили балкон на ногах
Он появился с торца здания ресторана La Maison
17 ноября рабочие пристроили к торцу здания ресторана La Maison на Советской, 25 необычную конструкцию на шести ногах с площадкой на уровне второго этажа — она может стать балконом для кафе.
По примерной оценке корреспондента НГС, ширина площадки на уровне второго этажа в самой широкой части — порядка 3,5 м. Конструкция выполнена из металла и установлена на шесть металлических же опор.
В ресторане La Maison не смогли объяснить появление конструкции, сославшись на отсутствие руководства.
Здание ресторана — бывший доходный дом купца Захария Крюкова. Он построен в 1908 году и является памятником истории регионального значения. Корреспондент НГС направила запрос в правительство области с просьбой к Управлению госохраны объектов культурного наследия прокомментировать пристройку.
Открывшийся в 2007 году ресторан последнее время переживает трансформацию: в мае столики на первом этаже сменила кулинария.
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Лиза Пичугина
Фото Александра Ощепкова