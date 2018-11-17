Сотня бесстрашных новосибирцев устроила экстремальный забег в мороз

Старт забега символично был назначен на улице Стартовой





Утром 17 ноября в Новосибирске прошёл зимний экстремальный забег ZaBugor — в нём приняли участие 98 бегунов.







Как рассказал организатор забега Евгений Бахирев, в забеге участвовали как мужчины, так и женщины возрастом до и после 35 лет. В нём было две дистанции на выбор — 8 и 16 км, обе проходили вдоль берега Оби от железнодорожного моста до парка за Бугринским мостом.







Организатор подчеркнул, что забег изначально позиционируют как экстремальный — для него сегодня была вполне комфортная температура и условия. На финише участников ждали горячая баня и обед.







«У нас было три контрольных пункта, которые участники пробегают, — там мы их поим чаем, кормим бананами. Также по дистанции разбросаны волонтёры. Но людей случайных здесь не бывает, здесь люди в основном с опытом, причём не просто легкоатлеты, а именно увлекающиеся трейлраннингом, скайраннингом, которые готовятся к забегам в экстремальных условиях: по горам, по пересечённой местности, по болотам, снегу. Их такой погодой не напугать», — заверил Бахирев.







Участникам нужно было бежать как по асфальтированным дорогам, так и по тропам и пересечь речку Тулу





Абсолютным победителем среди мужчин стал тренер школы «Свой забег» Юрий Тарасов, он пробежал 16-километровую дистанцию за 1 час 6 минут и 12,7 секунды. Среди женщин первой к финишу прибежала тренер школы «Я Бегу» Елена Рухляда — на той же дистанции она уступила Юрию Тарасову всего около 7 минут. При этом в общей сложности в забеге было 24 призовых места.







Впервые зимний забег ZaBugor провели в 2016 году — тогда при морозе в 35 градусов на дистанцию вышли около 20 участников.







«Мы каждую субботу бегаем по этой дистанции, тренируемся, по утрам там очень красиво, особенно зимой: солнышко встаёт, мост очень красивый», — рассказал Евгений Бахирев.







В Новосибирске достаточно часто проходят мероприятия для любителей бега, самое крупное из них — Сибирский фестиваль бега, который проводят в городе с 2001 года.

