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Ворон Крон и коршун Ванда приехали в центр Новосибирска: компанию им составили змеи и еноты

В ДК на улице Ленина показали спасённых птиц и экзотических животных

Фестиваль организовал Центр реабилитации диких животных
Фестиваль организовал Центр реабилитации диких животных


Сегодня, 17 ноября, в Новосибирске в ДК Октябрьской революции состоялся фестиваль «Солянка.Зима близко»: на него привезли хищных птиц, спасённых волонтёрами, и различных животных — от енотов до пауков-птицеедов.


«Фестиваль благотворительный, проводится примерно раз в полгода. Проводится для того, чтобы познакомить людей, жителей нашего города с нашим центром, чтобы они всегда знали когда, куда и к кому обращаться, если вдруг нашли раненое животное — какое бы оно ни было, мы советом поможем всегда. Эти мероприятия нужны, чтобы мы могли собрать какие-то пожертвования на лечение животных и на строительство вольер-центра. Мы постоянно расширяемся, нам не хватает места», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь Центра реабилитации хищных животных Алиса Богомолова.


Посетители могли посмотреть и сфотографироваться с коршуном Вандой, грачом Герой, болотными совами Киви и Дурианом, сорокой Гошей, ушастыми совами Сорой и Мистик, соколом чеглоком Салехардом, соколом чеглоком Ирис, соколом пустельгой Кривокрылом, совой сплюшкой Монечкой, чёрным вороном Кроном.


Также на выставки были и другие животные: еноты, хорьки, варан, полозы, пауки.


«Животные — наши подопечные и личные экзотические животные наших друзей и наших волонтёров. Есть даже змеи-отказники у нас. В основном это птицы, которые пострадали от рук человека: кого-то сбила машина, кого-то браконьер вытащил из гнезда, его нельзя больше вернуть в природу, кого-то принесли к нам раненым птенцом, и упущено было то время, когда его можно было выпустить в природу», — пояснила Богомолова.


Ворон Крон не может летать из-за перелома тазобедренного сустава, его птенцом принесли к людям
Ворон Крон не может летать из-за перелома тазобедренного сустава, его птенцом принесли к людям


Крон попал в центр через несколько рук
Крон попал в центр через несколько рук


Один из владельцев варанов привёз своего на фестиваль
Один из владельцев варанов привёз своего на фестиваль


Коршун Ванда была очень спокойна
Коршун Ванда была очень спокойна


Посетители могли сфотографироваться с целым клубком змей
Посетители могли сфотографироваться с целым клубком змей


Птиц поят с помощью пульверизаторов
Птиц поят с помощью пульверизаторов


Самые смелые брали на руки паука-птицееда
Самые смелые брали на руки паука-птицееда


Сороку принесли маленьким птенцом, Гоша вырос ручным — его нельзя выпустить в природу
Сороку принесли маленьким птенцом, Гоша вырос ручным — его нельзя выпустить в природу


На выставке было три сокола — на фото один из чеголков
На выставке было три сокола — на фото один из чеголков


Болотную сову посадили вдвоём с ушастой совой
Болотную сову посадили вдвоём с ушастой совой


Также на фестивале работала ярмарка по продаже сувениров и различных украшений 
Также на фестивале работала ярмарка по продаже сувениров и различных украшений 


Ручного енота можно было покормить — если бы он согласился
Ручного енота можно было покормить — если бы он согласился


Среди других экспонатов выставки оказались хищные растения
Среди других экспонатов выставки оказались хищные растения


Выставка заняла два этажа Дома культуры: на втором этаже можно было пообщаться с птицами и рептилиями, а на первом с млекопитающими. Например, с хорьками
Выставка заняла два этажа Дома культуры: на втором этаже можно было пообщаться с птицами и рептилиями, а на первом с млекопитающими. Например, с хорьками


Среди новых пациентов Центра реабилитации диких животных, о которых рассказывал НГС, была молодая поганка — птица с ярко-красными глазами, которая не успела во время отправиться на юг.

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