Ворон Крон и коршун Ванда приехали в центр Новосибирска: компанию им составили змеи и еноты

Фестиваль организовал Центр реабилитации диких животных





Сегодня, 17 ноября, в Новосибирске в ДК Октябрьской революции состоялся фестиваль «Солянка.Зима близко»: на него привезли хищных птиц, спасённых волонтёрами, и различных животных — от енотов до пауков-птицеедов.





«Фестиваль благотворительный, проводится примерно раз в полгода. Проводится для того, чтобы познакомить людей, жителей нашего города с нашим центром, чтобы они всегда знали когда, куда и к кому обращаться, если вдруг нашли раненое животное — какое бы оно ни было, мы советом поможем всегда. Эти мероприятия нужны, чтобы мы могли собрать какие-то пожертвования на лечение животных и на строительство вольер-центра. Мы постоянно расширяемся, нам не хватает места», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь Центра реабилитации хищных животных Алиса Богомолова.





Посетители могли посмотреть и сфотографироваться с коршуном Вандой, грачом Герой, болотными совами Киви и Дурианом, сорокой Гошей, ушастыми совами Сорой и Мистик, соколом чеглоком Салехардом, соколом чеглоком Ирис, соколом пустельгой Кривокрылом, совой сплюшкой Монечкой, чёрным вороном Кроном.





Также на выставки были и другие животные: еноты, хорьки, варан, полозы, пауки.





«Животные — наши подопечные и личные экзотические животные наших друзей и наших волонтёров. Есть даже змеи-отказники у нас. В основном это птицы, которые пострадали от рук человека: кого-то сбила машина, кого-то браконьер вытащил из гнезда, его нельзя больше вернуть в природу, кого-то принесли к нам раненым птенцом, и упущено было то время, когда его можно было выпустить в природу», — пояснила Богомолова.







Ворон Крон не может летать из-за перелома тазобедренного сустава, его птенцом принесли к людям





Крон попал в центр через несколько рук





Один из владельцев варанов привёз своего на фестиваль





Коршун Ванда была очень спокойна





Посетители могли сфотографироваться с целым клубком змей





Птиц поят с помощью пульверизаторов





Самые смелые брали на руки паука-птицееда





Сороку принесли маленьким птенцом, Гоша вырос ручным — его нельзя выпустить в природу





На выставке было три сокола — на фото один из чеголков





Болотную сову посадили вдвоём с ушастой совой





Также на фестивале работала ярмарка по продаже сувениров и различных украшений





Ручного енота можно было покормить — если бы он согласился





Среди других экспонатов выставки оказались хищные растения





Выставка заняла два этажа Дома культуры: на втором этаже можно было пообщаться с птицами и рептилиями, а на первом с млекопитающими. Например, с хорьками





Среди новых пациентов Центра реабилитации диких животных, о которых рассказывал НГС, была молодая поганка — птица с ярко-красными глазами, которая не успела во время отправиться на юг.