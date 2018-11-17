Ворон Крон и коршун Ванда приехали в центр Новосибирска: компанию им составили змеи и еноты
В ДК на улице Ленина показали спасённых птиц и экзотических животных
Сегодня, 17 ноября, в Новосибирске в ДК Октябрьской революции состоялся фестиваль «Солянка.Зима близко»: на него привезли хищных птиц, спасённых волонтёрами, и различных животных — от енотов до пауков-птицеедов.
«Фестиваль благотворительный, проводится примерно раз в полгода. Проводится для того, чтобы познакомить людей, жителей нашего города с нашим центром, чтобы они всегда знали когда, куда и к кому обращаться, если вдруг нашли раненое животное — какое бы оно ни было, мы советом поможем всегда. Эти мероприятия нужны, чтобы мы могли собрать какие-то пожертвования на лечение животных и на строительство вольер-центра. Мы постоянно расширяемся, нам не хватает места», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь Центра реабилитации хищных животных Алиса Богомолова.
Посетители могли посмотреть и сфотографироваться с коршуном Вандой, грачом Герой, болотными совами Киви и Дурианом, сорокой Гошей, ушастыми совами Сорой и Мистик, соколом чеглоком Салехардом, соколом чеглоком Ирис, соколом пустельгой Кривокрылом, совой сплюшкой Монечкой, чёрным вороном Кроном.
Также на выставки были и другие животные: еноты, хорьки, варан, полозы, пауки.
«Животные — наши подопечные и личные экзотические животные наших друзей и наших волонтёров. Есть даже змеи-отказники у нас. В основном это птицы, которые пострадали от рук человека: кого-то сбила машина, кого-то браконьер вытащил из гнезда, его нельзя больше вернуть в природу, кого-то принесли к нам раненым птенцом, и упущено было то время, когда его можно было выпустить в природу», — пояснила Богомолова.
Среди новых пациентов Центра реабилитации диких животных, о которых рассказывал НГС, была молодая поганка — птица с ярко-красными глазами, которая не успела во время отправиться на юг.
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Елена Громкова
Фото автора