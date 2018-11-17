Пенсионерка попала под колёса автомобиля на Адриена Лежена
Пожилую женщину доставили в больницу
Утром 17 ноября водитель на Honda CR-V сбил пенсионерку — она переходила дорогу в неположенном месте.
Как подтвердили в пресс-службе МВД по Новосибирской области, авария случилась утром на улице Андриена Лежена, между домами
«Безусловно, проводится проверка, будут устанавливаться достоверно все причины и обстоятельства, но бабушка переходила в неположенном месте», — подчеркнули в пресс-службе.
Пешеходы нередко попадают под колёса автомобилей, пытаясь перебежать дорогу в неположенных местах: в конце октября мужчина в аналогичной ситуации попал в больницу с переломом лонной кости.
Ранее на этой неделе НГС рассказал о самых опасных перекрёстках Новосибирска — на них чаще всего сбивают пешеходов.
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Лиза Пичугина
Фото Ольги Бурлаковой (1), vk.com/act54 (2)