Пенсионерка попала под колёса автомобиля на Адриена Лежена

В аварии в Дзержинском районе пострадала женщина





Утром 17 ноября водитель на Honda CR-V сбил пенсионерку — она переходила дорогу в неположенном месте.







Как подтвердили в пресс-службе МВД по Новосибирской области, авария случилась утром на улице Андриена Лежена, между домами № 9 и 11 — пешеходного перехода в этом месте улицы нет. При этом 38-летний водитель автомобиля был трезв. Пожилую женщину доставили в больницу.







По сообщениям в соцсетях, пешеходы часто перебегают дорогу в этом месте, хотя организованный переход находится примерно в 40 м от него





«Безусловно, проводится проверка, будут устанавливаться достоверно все причины и обстоятельства, но бабушка переходила в неположенном месте», — подчеркнули в пресс-службе.







Пешеходы нередко попадают под колёса автомобилей, пытаясь перебежать дорогу в неположенных местах: в конце октября мужчина в аналогичной ситуации попал в больницу с переломом лонной кости.





Ранее на этой неделе НГС рассказал о самых опасных перекрёстках Новосибирска — на них чаще всего сбивают пешеходов.