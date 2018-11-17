На «Спартаке» заработал огромный каток: сегодня вход и прокат бесплатны
Площадь катка больше 7 тысяч квадратных метров
Сегодня, 17 ноября, на стадионе «Спартак» заработал каток — тех, кто дождётся вечера, ждёт праздничная программа.
«Праздничное открытие состоится в 17:00, в программе — выступление участников городского конкурса "Спортивный дуэт", мастер-класс по фигурному катанию от тренера СДЮСШОР "Центр зимних видов спорта", соревнование "Эстафета на коньках"», — сообщили в пресс-службе «РАТМ Холдинга» (совладельцы стадиона).
Первых посетителей сегодня начали запускать в 11:00, в честь открытия вход на каток и прокат бесплатны. Катание сопровождается музыкой. Кроме того, по периметру площадки есть подсветка, которую будут включать, когда стемнеет.
«В раздевалках выполнен ремонт, установлены кабинки для личных вещей посетителей и камеры видеонаблюдения. В помещении для хранения коньков модернизировали систему вентиляции, также там появились устройства для обеззараживания воздуха. Ботинки коньков обрабатывают антибактериальными средствами. В ближайшие дни тем, кому нужны коньки, вместе с ними станут выдавать одноразовые носки», — передали слова заместителя генерального директора ОАО «Стадион "Спартак"» Юрия Кротова в пресс-службе.
С 18 ноября стоимость посещения катка со своими коньками, как и в прошлом сезоне, составит 100 рублей в час для взрослых, 50 рублей в час для пенсионеров и детей до 10 лет; выход на лед в прокатных коньках — 150 рублей в час для взрослых, 70 рублей в час для пенсионеров и детей.
Другой каток неподалёку от «Спартака» — в Центральном парке, — который будет бесплатен для посетителей, планируют открыть в середине декабря.
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Елена Громкова
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