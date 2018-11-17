Торжественное открытие сезона прошло в Шерегеше

По словам организаторов, на празднике было больше трех тысяч человек

Праздник стартовал в 6 утра в Новокузнецке
Праздник стартовал в 6 утра в Новокузнецке


Сегодня на популярном у новосибирцев горнолыжном курорте прошло открытие нового сезона. 


«Сегодня тепло, солнечно, народу побольше было (чем в морозы. — Прим. ред.)примерно 3–4 тысячи человек, наверное. Я был в одном сегменте, где губернатор выступал», — рассказал корреспонденту НГС руководитель туристско-информационного центра «Шерегеш» Вячеслав Анисимов. 


Праздничная программа началась уже в 6 утра в Новокузнецке в честь открытия маршрута Новокузнецк — Шерегеш. Электричка шла до посёлка Чугунаш Таштагольского района, а оттуда пассажиров забрал специальный автобус. 


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❕ Внимание-внимание всем лыжникам, сноубордистам и тем, кто просто любит Шерегеш!❕ Мы поздравляем вас с открытием сезона!🤗 Желаем отличного катания, много-много снега и отличного настроения!😉 Ураа!🤗🎉 ⠀ А теперь перейдем к очень важной и волнующей многих теме - "Шерегеш- экспресс"!🚈 ⠀ Мы, можно сказать, только что сошли с электрички, и скорее делимся с вами информацией!⬇️ ⠀ 🔹В электричке достаточно уютно. Есть даже детский вагон. Некоторые люди даже смогли пообщаться с губернатором Цивилёвым, который решил лично оценить качество "Шерегеш-экспресса"! ⠀ 🔹 Приезд электрички встретили с небольшой программой - это приятно!☺️ ⠀ 🔹Мы знаем, что очень многих волновал вопрос автобусов: будет ли он один и какой? Отвечаем - автобусов было много - целых 2 ряда. Туристы разместились без проблем, даже остались свободные автобусы. Как вы можете наблюдать на фото - это не ПАЗики😊 ⠀ В общем, пока что всё отлично! Будем держать вас в курсе! ⠀ Кстати, как у вас настроение?😊 Что думаете по поводу электрички и вообще открытию сезона?😉 ⠀ #Sheregesh #Gesh #Шерегеш #Геш #ГорнаяШория

Публикация от Шерегеш - горнолыжный курорт (@sheregesh_kurort)


«Новая электричка идет до Чугунаша, оттуда до Шерегеша километров семнадцать. Первый вагон <...> заняла областная администрация, а остальные <...> туристам», — продолжил Вячеслав Анисимов. 



Новинкой сезона стал массовый спуск «Катаем в российском» по результатам которого выбрали короля и королеву сезона.


Награждение короля и королевы сезона
Награждение короля и королевы сезона


Кроме Шерегеша в субботу открылись еще несколько горнолыжных комплексов. НГС рассказал, где в Новосибирске и в области можно покататься на лыжах и сноуборде и сколько это будет стоить. Также НГС подробно рассказывал о том, как добраться до ближайших горнолыжных курортов из Новосибирска. 

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