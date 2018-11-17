Торжественное открытие сезона прошло в Шерегеше
По словам организаторов, на празднике было больше трех тысяч человек
Сегодня на популярном у новосибирцев горнолыжном курорте прошло открытие нового сезона.
«Сегодня тепло, солнечно, народу побольше было (чем в морозы. — Прим. ред.), примерно 3–4 тысячи человек, наверное. Я был в одном сегменте, где губернатор выступал», — рассказал корреспонденту НГС руководитель туристско-информационного центра «Шерегеш» Вячеслав Анисимов.
Праздничная программа началась уже в 6 утра в Новокузнецке в честь открытия маршрута Новокузнецк — Шерегеш. Электричка шла до посёлка Чугунаш Таштагольского района, а оттуда пассажиров забрал специальный автобус.
«Новая электричка идет до Чугунаша, оттуда до Шерегеша километров семнадцать. Первый вагон <...> заняла областная администрация, а остальные <...> туристам», — продолжил Вячеслав Анисимов.
Новинкой сезона стал массовый спуск «Катаем в российском» по результатам которого выбрали короля и королеву сезона.
Кроме Шерегеша в субботу открылись еще несколько горнолыжных комплексов. НГС рассказал, где в Новосибирске и в области можно покататься на лыжах и сноуборде и сколько это будет стоить. Также НГС подробно рассказывал о том, как добраться до ближайших горнолыжных курортов из Новосибирска.
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Лиза Пичугина, Маша Вьюн
Фото instagram