Дари тепло: новосибирцы организовали сбор вещей для замерзающих бездомных
Акция продлится два дня, чтобы собрать тёплые вещи для людей на улицах
Новосибирский Дом милосердия запустил акцию по сбору тёплых вещей для бездомных — они позволят спасти потерявших жильё людей на зимних улицах.
Акция продлится два дня, 17 и 18 ноября, сбор вещей организовали в литературной гостиной магазина «КапиталЪ» — здесь их можно положить в специальный контейнер.
«Цель акции — собрать тёплую одежду, но если кто-то будет приносить летнюю одежду или шерстяные вещи, шапки, мы это тоже принимаем», — пояснила корреспонденту НГС сотрудница Дома милосердия Екатерина Семёнова.
Дом милосердия открылся в Новосибирске в сентябре — он помогает бездомным пенсионерам и людям с инвалидностью, оказавшимся на улице. Сейчас, по словам Екатерины Семёновой, в Доме милосердия живут 82 человека, но волонтёры помогают не только им.
«Одежда будет раздаваться не только жителям Дома милосердия: мы общаемся и с другими бездомными людьми и им тоже оказываем помощь. Бездомных в городе очень много», — подчеркнула девушка.
Ранее НГС рассказывал про жительницу Новосибирска, которая организовала фонд помощи одиноким пенсионерам.
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Лиза Пичугина
Фото Екатерины Семёновой