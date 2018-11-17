Дари тепло: новосибирцы организовали сбор вещей для замерзающих бездомных

Акция продлится два дня, чтобы собрать тёплые вещи для людей на улицах

На месте акции работают волонтёры — они принимают вещи и рассказывают о помощи бездомным





Новосибирский Дом милосердия запустил акцию по сбору тёплых вещей для бездомных — они позволят спасти потерявших жильё людей на зимних улицах.







Акция продлится два дня, 17 и 18 ноября, сбор вещей организовали в литературной гостиной магазина «КапиталЪ» — здесь их можно положить в специальный контейнер.







«Цель акции — собрать тёплую одежду, но если кто-то будет приносить летнюю одежду или шерстяные вещи, шапки, мы это тоже принимаем», — пояснила корреспонденту НГС сотрудница Дома милосердия Екатерина Семёнова.







Дом милосердия открылся в Новосибирске в сентябре — он помогает бездомным пенсионерам и людям с инвалидностью, оказавшимся на улице. Сейчас, по словам Екатерины Семёновой, в Доме милосердия живут 82 человека, но волонтёры помогают не только им.







«Одежда будет раздаваться не только жителям Дома милосердия: мы общаемся и с другими бездомными людьми и им тоже оказываем помощь. Бездомных в городе очень много», — подчеркнула девушка.







Ранее НГС рассказывал про жительницу Новосибирска, которая организовала фонд помощи одиноким пенсионерам.

