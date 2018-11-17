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Посёлок под Новосибирском готов судиться с застройщиком за парк

Краснообские чиновники заявили, что пойдут в суд, чтобы спасти деревья в парке Синягина

Площадь лесопарка в Краснообске достигает 168,8 га
Площадь лесопарка в Краснообске достигает 168,8 га


Администрация р.п. Краснообск заявила, что намерена обратиться в суд и разорвать соглашение с компанией «Жилищная инициатива» и «Горводоканалом», которые планировали построить коллектор через лесопарк имени академика Синягина, — официальное заявление опубликовано на сайте администрации посёлка.


По информации заявления, соглашение было заключено в конце июля 2018 года. Документ устанавливал сервитут для прокладки коллектора, который частично должен пройти по полевой дороге внутри парка.


По заключению рабочей комиссии в октябре, строительство потребует сноса около 100 деревьев. Потенциальное строительство и снос деревьев в парке вызвали возмущение местных жителей и нарушали бы один из пунктов соглашения, и комиссия рекомендовала его расторгнуть.


«В ответ на уведомление администрации рабочего поселка Краснообска о расторжении соглашения о прокладке коллектора ООО "Жилищная инициатива" в официальном письме выразило свою позицию, согласно которой данное соглашение считает по-прежнему действующим, а заключение депутатских комиссий — недостаточным основанием для отказа от прежних договорённостей. Администрация Краснообска в этом вопросе занимает твёрдую позицию: ни о какой вырубке речи идти не может», — говорится в сообщении на сайте администрации Краснообска.


Администрация готова обратиться в суд, если вопрос строительства коллектора в обход парка не будет решён, добавляется на сайте: сейчас чиновники готовят доказательную базу. Корреспондент НГС направила запрос застройщику с просьбой прокомментировать ситуацию.


Коллектор должен пройти под дорогой, но она с обеих сторон очень плотно засажена деревьями и кустами, которые придётся снести
Коллектор должен пройти под дорогой, но она с обеих сторон очень плотно засажена деревьями и кустами, которые придётся снести


Барнаульская компания «Жилищная инициатива» строит в Новосибирске жилой комплекс «Фламинго» — он находится на противоположной от парка стороне Советского шоссе.


Парк имени академика Синягина был разбит жителями посёлка по проекту основателя ВАСХНИЛа. «Тут не хуже, чем в Ботсаду, — убеждён местный житель Валерий Котельников. — Но требуется благоустройство, организация подъездных путей нормальных и лесоустроительные работы». 


На прошлой неделе, по данным сайта администрации посёлка, чиновники подготовили документы для создания на базе парка и Краснообской рощи лесничества. После этого за ними можно будет закрепить один из трёх охранных статусов. При этом с октября 2016 года парк уже является территорией городских лесов, что запрещает строительство в нём.


В прошлом году новосибирские активисты на публичных слушаниях отстояли русло реки 1-й Ельцовки, где планируют разбить парк, — по генплану здесь должна быть построена дорога. 

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