Мэрия Новосибирска решила продать бывший рынок в Академгородке
Три участка в Нижней зоне внесли в планы приватизации имущества на 2019–2021 годы
Городские власти опубликовали проект плана приватизации муниципальной недвижимости на 2019–2021 годы — в нём среди прочих нежилых помещений и земельных участков оказались три участка на пересечении улиц Российская, Арбузова и Полевая в Нижней зоне Академгородка.
В документе территория значится как три «асфальтированных площадки», построенные в 1991 году. Их общая площадь — почти 13 тысяч кв. м. По данным публичной кадастровой карты, сейчас участки входят в состав территории общей площадью 23,5 тысячи кв. м и стоимостью 171,75 миллиона рублей.
Предполагается, что решение Совета депутатов о приватизации вступит в силу с 1 января 2019 года, но пока проект не утверждён.
До лета 2013 года на территории работал рынок, но был почти полностью снесён после отказа Сибирского отделения СО РАН продлевать договор аренды с предпринимателями. Планы застройки территории власти вынашивают с конца «нулевых»: в 2008 году построить на его месте торговый комплекс планировала компания «РосЕвроДевелопмент».
В 2013 году, после закрытия рынка, Владимир Городецкий, занимавший тогда должность мэра Новосибирска, заявлял о скором конкурсе на строительство торгового центра, при этом застройщика собирались обязать построить парк на улице Демакова. С этой целью СО РАН передало землю мэрии в 2014 году. Но проект до сих пор не реализован, а на части территории всё ещё работают несколько торговых павильонов.
При этом территория предполагаемого парка на Демакова с прошлого года зарезервирована для парка, хотя едва не ушла с молотка под застройку.
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Лиза Пичугина
Фото Густаво Зырянова