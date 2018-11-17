Мэрия Новосибирска решила продать бывший рынок в Академгородке

Три участка в Нижней зоне внесли в планы приватизации имущества на 2019–2021 годы

Общая площадь территории — почти 13 тысяч квадратов





Городские власти опубликовали проект плана приватизации муниципальной недвижимости на 2019–2021 годы — в нём среди прочих нежилых помещений и земельных участков оказались три участка на пересечении улиц Российская, Арбузова и Полевая в Нижней зоне Академгородка.







В документе территория значится как три «асфальтированных площадки», построенные в 1991 году. Их общая площадь — почти 13 тысяч кв. м. По данным публичной кадастровой карты, сейчас участки входят в состав территории общей площадью 23,5 тысячи кв. м и стоимостью 171,75 миллиона рублей.







Предполагается, что решение Совета депутатов о приватизации вступит в силу с 1 января 2019 года, но пока проект не утверждён.







Раньше всю площадку занимал рынок, сейчас от него осталось только несколько киосков





До лета 2013 года на территории работал рынок, но был почти полностью снесён после отказа Сибирского отделения СО РАН продлевать договор аренды с предпринимателями. Планы застройки территории власти вынашивают с конца «нулевых»: в 2008 году построить на его месте торговый комплекс планировала компания «РосЕвроДевелопмент».







На территории давно планируют построить торговый центр — застройщика собирались обязать построить парк по соседству





В 2013 году, после закрытия рынка, Владимир Городецкий, занимавший тогда должность мэра Новосибирска, заявлял о скором конкурсе на строительство торгового центра, при этом застройщика собирались обязать построить парк на улице Демакова. С этой целью СО РАН передало землю мэрии в 2014 году. Но проект до сих пор не реализован, а на части территории всё ещё работают несколько торговых павильонов.







При этом территория предполагаемого парка на Демакова с прошлого года зарезервирована для парка, хотя едва не ушла с молотка под застройку.

