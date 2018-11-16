«Сибирь» прервала серию поражений, победив хабаровский «Амур»

«Сибирь» вела два периода, пропустив шайбу лишь под конец третьего

Победу команда смогла одержать только за счёт послематчевых буллитов

Сегодня, 16 ноября, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» выиграла хабаровский «Амур» со счётом 2:1.







На 15-й минуте игры первый гол в матче забил нападающий «Сибири» Александр Шаров, реализовав момент, когда команда играла в боьшинстве.





Второй период матча прошёл без забитых шайб, но с большим количеством удалений. Вначале выбыло два игрока «Амура», но игроки «Сибири» слабо провели игру в большинстве. Во время своего нарушения травму получил защитник «Сибири» Олег Пиганович — его пришлось уводить в раздевалку.





В начале третьего периода «Сибирь» снова дважды сыграла в большинстве, но не смогли забить шайбу в ворота «Амура». На 59-й минуте матча «Амур» убрал вратаря и вывел дополнительного полевого игрока. Это позволило гостям матча на 60-й минуте наконец-то сравнять счёт — 1:1.





Во время серии послематчевых буллитов «Сибирь» забила три шайбы, пропустив две. Итоговый счёт матча 2:1 в пользу «Сибири».









Ворота «Сибири» защищал Алексей Красиков.





По информации на сайте новосибирского клуба, следующую игру «Сибирь» проведёт в воскресенье, 18 ноября, с московским «Динамо Мск».

