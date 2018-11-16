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«Сибирь» прервала серию поражений, победив хабаровский «Амур»

«Сибирь» вела два периода, пропустив шайбу лишь под конец третьего

Победу команда смогла одержать только за счёт послематчевых буллитов
Победу команда смогла одержать только за счёт послематчевых буллитов

Сегодня, 16 ноября, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» выиграла хабаровский «Амур» со счётом 2:1.


На 15-й минуте игры первый гол в матче забил нападающий «Сибири» Александр Шаров, реализовав момент, когда команда играла в боьшинстве.


Второй период матча прошёл без забитых шайб, но с большим количеством удалений. Вначале выбыло два игрока «Амура», но игроки «Сибири» слабо провели игру в большинстве. Во время своего нарушения травму получил защитник «Сибири» Олег Пиганович — его пришлось уводить в раздевалку.


В начале третьего периода «Сибирь» снова дважды сыграла в большинстве, но не смогли забить шайбу в ворота «Амура». На 59-й минуте матча «Амур» убрал вратаря и вывел дополнительного полевого игрока. Это позволило гостям матча на 60-й минуте наконец-то сравнять счёт — 1:1.


Во время серии послематчевых буллитов «Сибирь» забила три шайбы, пропустив две. Итоговый счёт матча 2:1 в пользу «Сибири».



Ворота «Сибири» защищал Алексей Красиков.


По информации на сайте новосибирского клуба, следующую игру «Сибирь» проведёт в воскресенье, 18 ноября, с московским «Динамо Мск».

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